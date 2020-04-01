«Пир во время чумы»: в алтайском селе устроили массовый праздник и фейерверк вопреки указу губернатора

30 марта хабарцы стали свидетелями фейерверка, которым завершилось праздничное мероприятие в кафе. Жители райцентра называли это пиром во время чумы.
«Во всем мире такая напряженная ситуация! Вы посмотрите, что творится! В регионах вводится карантин! Уже в Алтайском крае зарегистрирован случай заражения коронавирусом! А у нас в районе мало того, что отдельные люди из-за границы прилетели с отдыха и не соблюдают режим самоизоляции, создавая угрозу для окружающих, так мы еще и массовые праздники проводим, народ собираем!», — рассказала журналистам местная жительница.
По оперативной информации, предписание о нарушении указа хозяевам кафе вынесли еще 30 марта.
Напомним, согласно указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность организаций общественного питания, а также всех развлекательных заведений.
С 31 марта в крае введен режим самоизоляции.