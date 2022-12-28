Пирс с подсветкой появился в барнаульском парке

В вечернее время его запечатлели подписчики Barnaul 22.
«Новую локацию обязательно оценят активные пользователи социальных сетей — ведь фотокарточки здесь получаются достаточно живописными», — отметили в городском паблике.
Комментаторы оценили новый объект. «Красота», «Парк оживает, класс», «Вот там и надо елку ставить, красота», «Около года в городе вечером не был, как же стало красиво, очень много света», «Хорошеет и хорошеет наш уголок детства», — написали они.
Ранее в парке устроили праздник с оленями и кроликами.
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