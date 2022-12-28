28 декабря
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Жизнь

Пирс с подсветкой появился в барнаульском парке

Парк «Изумрудный» продолжает преображаться. Так, на днях у пруда там установили и осветили архитектурный пирс.

Пирс с подсветкой в парке "Изумрудный"
Пирс с подсветкой в парке "Изумрудный"
E.N., Barnaul 22

В вечернее время его запечатлели подписчики Barnaul 22.

«Новую локацию обязательно оценят активные пользователи социальных сетей — ведь фотокарточки здесь получаются достаточно живописными», — отметили в городском паблике.

Комментаторы оценили новый объект. «Красота», «Парк оживает, класс», «Вот там и надо елку ставить, красота», «Около года в городе вечером не был, как же стало красиво, очень много света», «Хорошеет и хорошеет наш уголок детства», — написали они.

Ранее в парке устроили праздник с оленями и кроликами.

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