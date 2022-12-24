Зайчики, олени, хаски и барнаульцы собрались в «Изумрудном» парке: фоторепортаж

До Нового года осталась ровно неделя. В «Изумрудном» парке открылась долгожданная новогодняя аллея. Корреспонденты altapress.ru пришли на праздник и зарядились соответствующим настроением. Посмотреть на заснеженных зайчиков, красавцев-оленей, неугомонных хаски и довольных барнаульцев можно в нашем фоторепортаже.