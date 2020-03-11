«Пишите, звоните»: вице-спикер Госдумы самоизолировался из-за коронавируса

Вице-спикер Госдумы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой несколько дней провел в Париже и решил временно поработать из дома. Об этом он написал в Facebook.

Чтобы не подвергать опасности коллег, Толстой решил устроить себе карантин.

Тем более, что мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, в соответствии с которым все, кто приехал в столицу из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней.

«Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, уже более 1 600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск», — написал Толстой.

Также он добавил. что «совершенно здоров».

«Я на связи, пишите, звоните», — резюмировал вице-спикер.

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