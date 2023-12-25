Письма с лапками и кролики из шляпы. 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Котописьма, оперный концерт, сочные картины, волшебное «отрезание» конечностей: altapress.ru придумал, куда сходить в Барнауле с 25 декабря по 31 декабря.

В кино

Драматичный фильм об основателе знаменитой марки машин «Феррари» в «Киномир-Галактика» — 26 декабря, 20:10, 18+

В Филармонию

Оперный новогодний концерт в филармонии — 28 декабря, 19:00, 6+

Хоккей. vk.com/hcdaofficial

В музей

Деревенские пейзажи, сочные цвета и деревянное блюдо-рекордсмен «Райские кущи». Все это можно увидеть на персональной выставке Николая Клековкина «Неспроста» в ГХМАК — до 14 января 2024 года, 6+

Персональная выставка Николая Клековкина «Неспроста». vk.com/muzeighmak

На хоккей

В «Титов-Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Буран» из Воронежа — 25 декабря, 19:00, 0+

Хоккей. vk.com/hcdaofficial

В театр

«Черевички, или Ночь перед Рождеством» в Музыкальном театре — 29 декабря, 18:30, 16+



«Моя жена — робот» в Молодежном театре Алтая — 29 декабря, 18:30, 16+



«Не скажу» в Театре драмы — 30 декабря, 17:30, 12+

Афиша спектакля "Не скажу" Алтайский краевой театр драмы им. В. М Шукшина

На фокусы

Волшебная атмосфера, исчезновение и появление не только кроликов в представлении «Фокусы и магия» в Крепостном театре — 28 декабря, 14:00, 6+

На котопочту

Отправить новогоднее поздравление или письмо от имени котика в котокафе «Никомур».