Барнаульский котопсихолог рассказала, как сделать из своего питомца мечту, которая не гадит в тапки

Специалист, занимающийся кошками и их поведением, — большая редкость. Мы поговорили с фелинологом из Барнаула Татьяной Антоненко и узнали, как в краевой столице стать экспертом по кошкам и что нужно делать, чтобы питомец стал послушным и выполнял трюки как у Куклачева.

Фелинолог в естественной среде обитания

— Да, Вова, это кошечка, а это котик. Да, их можно погладить, — Татьяна Антоненко спокойно отвечает на миллион вопросов своего сына Вовы и объясняет, что и зачем делают животные. И, судя по довольной улыбке ребенка, он давно мечтал, чтобы его мама отправилась на интервью именно сюда.

Татьяна Антоненко обожает кошек с детства, они всегда были частью ее семьи. В 90-е она скупала все книги о пушистых питомцах, которые находила в магазинах. Теперь Татьяна и сама может рассказать о кошках на несколько увесистых томов. Именно поэтому мы встретились в «естественной среде обитания» этих животных — котокафе Nikomur.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

Фелинолог рассказывает, что после школы поступила на биофак АлтГУ, причем пришла туда с конкретным желанием — заниматься зоопсихологией, поведением кошек. Сначала были курсовые работы, диплом по этой теме, потом — кандидатская диссертация в аспирантуре.

«Докторской еще нет, потому что кошки — очень сложная тема для защиты. В России, а тем более в Барнауле, поведение этих животных почти никто не изучает. Кто будет научным руководителем, кто — оппонентом?»

Сейчас Татьяна Антоненко работает преподавателем на кафедре зоологии и физиологии АлтГУ, изучает разных кошек — домашних, бездомных, диких, — вместе со студентами проводит разные исследования. У фелинолога даже есть собственный патент — авторская методика определения темперамента кошки.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

Как только я узнаю об этом, сразу предлагаю «потренироваться» на местных кошках в Nikomur. Но Татьяна объясняет, что определение темперамента обычно занимает несколько дней.

«Если на глаз — меланхоликов здесь явно нет: это кошки, которые прячутся, всех боятся. Холериков как таковых сейчас уже не выводят — они буйные, более агрессивные. Остаются флегматики и сангвиники», — присматривается к мурчащим «сотрудникам» кафе Татьяна.

Любовь к котикам — это наследственное

По иронии судьбы у самой Татьяны сейчас кошек нет. Раньше у них с мужем жили персидские Матвей и Кики, но у старшего сына проявилась аллергия — и питомцев пришлось отдать.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

«Очень скучаю по ним. Мы первое время „платили алименты“ котам, часто ездили к ним в гости. Сейчас уже пять лет питомцы живут не с нами, думаю: наверное, уже как-то забыли. А тут недавно приезжали к ним, Матвей подходит ко мне — а я с ним разные трюки учила, — говорю: „Дай лапу“. Постоял, подумал — он такой размеренный, флегматик — и таки подал лапку».

Теперь в семье Антоненко живет эрдельтерьер по кличке Клим. Но любовь к кошкам никуда не делась и, видимо, передается по наследству.

«Младший сын Вова тоже любит кошек. Когда он начинает вредничать, я зову его смотреть котиков: открываем страничку Nikomur и листаем фото. Сегодня вот не хотел спать ложиться, я говорю: „Поспишь — и мы поедем к котикам в гости“. Ради этого согласился, так что кошки — это сила!»

Вова , сын Татьяны Антоненко. Анна Зайкова

Ба-бах! В это время недалеко от нашего столика с полки на пол падает картина. Две кошки с выражением полной непричастности на мордах разбегаются в разные стороны. Кажется, они пытались достать игрушечную рыбку, которую кто-то спрятал за картиной. «Неудивительно, — замечает сотрудница котокафе. — Там внутри кошачья мята».

«Непрактичное» занятие

В России фелинология как наука не получила большого признания. Татьяна Антоненко считает, это из-за «непрактичности» исследований: у нас есть, например, служебное собаководство, а служебного кошководства, конечно, не существует. Аграрии вообще называют кошек «мелкими непродуктивными животными»: мол, ни для дела, ни на мясо не годятся.

«Если вы хотите профессионально изучать кошек в нашей стране, вам нужен либо биофак, либо ветеринарный факультет. В Барнауле это АлтГУ и АлтГАУ. Это, конечно, будет больше зоологическое образование, но преподаватели помогут углубиться в фелинологию, если захотите. Дальше можно поступить в магистратуру на зоологию, а потом — в аспирантуру», — объясняет фелинолог.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

В российских вузах Татьяна встречала только один спецкурс на эту тему — «Фелинология» в Московской сельскохозяйственной академии — и даже купила одноименное пособие Татьяны Блохиной, по которому ведутся занятия. Но оказалось, эта книга не о поведении кошек, а об их породах и окрасах.

«Я надеялась, что найду большой обобщающий труд, но нет. Видимо, сама не напишешь — никто не напишет», — усмехается Татьяна Антоненко.

Она поспешно объясняет, что работать над чем-то настолько объемным пока не готова: большая часть времени уходит на воспитание маленького ребенка. Но потом все-таки мечтательно добавляет: «Может, когда-нибудь и будет книга…»

Татьяна Антоненко. Анна Зайкова

«Деньги к вам не полетят»

Увы, если вы получите фелинологическое (насколько это возможно) образование, в России не станете востребованным специалистом. Если не хотите идти в науку, как Татьяна Антоненко, проторенных дорожек остается немного.

Вы сможете работать в организациях, которые проводят выставки кошек. Там в основном занимаются не этологией (это наука о поведении животных), а породными стандартами и особенностями. Еще есть возможность стать заводчиком и разводить определенную породу.

«Многие заводчики — действительно увлеченные люди, которые любят и понимают кошек. Но чаще всего они хорошо знакомы только с поведением „своей“ породы, а в целом могут сказать немного», — поясняет фелинолог.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

Если же вы хотите работать именно «котопсихологом», придется прокладывать дорогу самому. В Москве и Санкт-Петербурге есть фелинологи, которые предлагают такие услуги, в регионах их единицы. На мой вопрос, не думала ли Татьяна открыть центр котопсихологии, например, фелинолог грустно усмехнулась.

«Сейчас в Барнауле услуги кошачьего психолога точно не будут пользоваться спросом. Люди думают, что и так знают о кошках достаточно и что никакие консультации им не нужны: „Зачем платить за это деньги? Я сам сейчас в интернете что-то почитаю и попробую. А не получится — так выброшу кошку“. Так что, если думаете, что к вам тут же полетят деньги, скажу: не полетят», — считает Татьяна Антоненко.

Никаких индивидуальных консультаций для хозяев питомцев Татьяна не проводит. Зато периодически читает лекции о кошках в котокафе Nikomur. Фелинолог говорит, что на такие консультации есть запрос у ответственных котовладельцев, но их не так много: обычно на лекцию приходят 5−15 человек.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

«За эту работу я получаю определенную плату, но это точно не большие деньги. Просто такое сотрудничество с котокафе по моему желанию», — делится Татьяна Антоненко.

«Кошка , что ли , думать может?»

Татьяна Антоненко уверена, что все поведенческие проблемы кошек решаемы. И если бы владельцы чаще обращались к специалистам, мы бы реже слышали фразы «да порода неудачная» или «да беспородные кошки глупые».

Татьяна Антоненко. Анна Зайкова

Фелинолог рассказывает, что самая частая трудность — это приучение к лотку. Когда начинают разбираться глубже, в большинстве случаев оказывается, что кошке не нравится наполнитель.

«Люди удивляются: „Я потратил деньги, а ей, значит, не нравится? Она, что ли, думать может?“ Вам вот понравилось, как наполнитель пахнет, а для кошки это может быть как газовая атака. Или ее не устраивает фактура наполнителя. В любом случае при проблемах с туалетом первым делом нужно попробовать сменить наполнитель», — советует Татьяна Антоненко.

Причина проблем с туалетом может быть и в операции по удалению когтей. На самом деле это очень болезненно для животного: ему удаляют не только коготь, но и концевую фалангу пальца, на которой он крепится.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

В итоге получается следующее. Перед тем как сходить в туалет, котам обязательно нужно копать, а если когти удалены, питомец испытывает при этом сильную боль. Неудивительно, что кошки после операции отказываются пользоваться своим старым лотком и наполнителем.

Если ваш питомец сильно царапается, можно подстригать ему кончик когтя — больно не будет. А вот в разных накладках-«антицарапках» на когти смысла мало. Во-первых, это не слишком приятно животному, а во-вторых, накладки быстро отвалятся: когти у кошек растут не вперед, а слоями поверх и периодически отпадают.

Вова , сын Татьяны Антоненко. Анна Зайкова

Еще у Татьяны часто спрашивают, как завести в доме второе животное, если уже есть кот. И в этой ситуации нужно всегда быть очень осторожными.

«Если вы переживаете, что кошке скучно без мохнатого друга, — не стоит. Обычно питомцу достаточно и нашего общества, ведь люди для него — как бы кошачья стая. Представьте, что к вам в квартиру вдруг решит переехать сосед — конечно, вы будете его всячески выгонять. Если все-таки решитесь завести второе животное, позаботьтесь о достаточном личном пространстве для каждого. Так, если у вас однокомнатная квартира, лучше остановиться на одном питомце», — поясняет фелинолог.

Как в театре Куклачева

«Кошки не тупые — их можно и нужно дрессировать», — сразу же заявляет Татьяна Антоненко, когда речь заходит об обучении питомцев. Главное — не забывать, что кошки мыслят не как люди и не как собаки, это другие существа со своими нюансами психики.

Татьяна Антоненко. Анна Зайкова

Конечно, дрессировать собак намного проще. Во-первых, их изначально выводили максимально ориентированными на человека. Во-вторых, из-за особенностей нервной системы кошки устают гораздо быстрее, чем собаки. Они не могут долго делать одно и то же: 15−20 минут активности — и кошкам нужно отдыхать.

Эффективнее всего учить питомца чему-то в рамках его естественного поведения.

«Одни кошки любят мяукать, другие — запрыгивать куда-то, третьи — сидеть в коробке. Используйте эти предпочтения животного. Поощряйте нужное вам поведение, а потом вводите словесную команду. Лучше начинать обучение с маленького возраста — тогда можно приучить кошку хоть в кастрюле спать, особенно если там валерьянкой подмазать», — смеется Татьяна Антоненко.

Те же принципы использует при дрессировке Юрий Куклачев. Если вы обратите внимание, в его театре разные кошки выполняют разные трюки. Фелинолог объясняет, что изначально Куклачев берет животное и проверяет, что ему нравится делать. А затем закрепляет это действие.

Поощрять питомца можно с помощью лакомства или игры. Татьяна Антоненко, например, когда учила своего кота команде «дай лапу», использовала второй метод.

«Сначала я просто играла с Матвеем обычным карандашом, чтобы он касался его лапой. Потом начала сама брать его за лапу и произносить команду. Первое время кот, конечно, удивлялся: мол, что ей от меня надо, но постепенно научился. А вот освоить команду „голос“ так и не вышло: Матвей сам по себе молчаливый», — рассказывает фелинолог.

Такие тренировки — это и физическая, и умственная нагрузка, которой питомцу зачастую не хватает в спокойной домашней жизни. Главное — ни в коем случае не использовать жесткие методы дрессировки. Крики и удары приведут только к тому, что кот будет бояться вас и прятаться. А еще правильные тренировки — это отличный способ провести время со своим питомцем и показать, что он так же важен для вас, как и вы для него.

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова

Что еще интересного рассказала Татьяна Антоненко

Слышали, наверное: мол, приложи кошку к больному месту — станешь здоровым. Это полная ерунда. Кошки, конечно, оказывают на нас терапевтический эффект: например, снижают давление, положительно влияют в эмоциональном плане. Мы со студентами даже проводили такой эксперимент. Брали группу гипертоников, мерили им давление, давали прогладить кота и снова мерили — давление и правда снижалось. Лучше не разрешать своей кошке есть пойманных птиц и грызунов. У мышей, например, невероятное количество глистов: в одной особи может быть до 1000 паразитов. И это только в кишечнике. В странах с теплым климатом бродячие кошки сильно вредят окружающей среде, и там проводят много исследований по этому поводу. Я общалась с одним интересным специалистом — он два года жил на Канарских островах и изучал фекалии бездомных кошек. Так он выяснял, сколько краснокнижных беспозвоночных съедают местные бродячие пушистики. Именно мы со студентами придумали акцию «Ночь в зоопарке» в нашей «Лесной сказке». Так как крупные кошки — это сумеречные или ночные хищники, днем посетители чаще всего видят их спящими. Мы проводили исследования в зоопарке по вечерам: помещали в вольер кошкам новые предметы, запахи и смотрели, на что они интереснее реагируют. На основе результатов мы написали несколько научных статей и, собственно, разработали идею «Ночи в зоопарке». В итоге посетителей периодически приглашают в «Лесную сказку» поздним вечером, и они могут наблюдать за необычной активностью кошек. Я всегда говорю, что, если вы не профессиональный заводчик, лучше стерилизовать (кастрировать) животное. Такая процедура — это минимальные риски для питомца, и при этом меньше агрессии, меньше поведенческих проблем: скорее всего, кот не будет метить территорию. Питомец не станет несчастным, если вы отнимете у него возможность размножаться. Поэтому лучше вовремя «отключить» эту потребность, пока она еще не «включилась».

Котокафе Nikomur. Анна Зайкова