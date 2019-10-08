Письмо советских моряков-нарушителей волны вынесли в бутылке на бразильский пляж

Содержание письма выложили в сеть — нашедшим послание из прошлого хотелось разыскать кого-нибудь, кто сможет разобрать написанное.

Carta com texto em russo é encontrada dentro de garrafa em Santa Vitória do Palmar https://t.co/7QCbxuwW30 pic.twitter.com/5g7m2Vfz5j — G1RS (@g1rs) 26 сентября 2019 г.

Послание прочитали российские специалисты.

«Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства», — говорится в выброшенном на берег в письме.

Также моряки сообщили, что нарушили «сухой закон», пишет «Росбалт».

МРХ, предположительно, это Министерство рыбного хозяйства.

Ранее на Аляске в бутылке нашли послание советских моряков.

Сердечный привет «Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: Владивосток-43 В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“ всему экипажу», — говорилось в послании.

Записка датирована 20 июня 1969 года.