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8 октября
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Жизнь

Письмо советских моряков-нарушителей волны вынесли в бутылке на бразильский пляж

На бразильском пляже местные жители нашли бутылку с письмом. Послание принадлежало советским морякам, сообщает Globo.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Содержание письма выложили в сеть — нашедшим послание из прошлого хотелось разыскать кого-нибудь, кто сможет разобрать написанное.

Послание прочитали российские специалисты.

«Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства», — говорится в выброшенном на берег в письме.

Также моряки сообщили, что нарушили «сухой закон», пишет «Росбалт».

МРХ, предположительно, это Министерство рыбного хозяйства.

Ранее на Аляске в бутылке нашли послание советских моряков.

Сердечный привет

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу: Владивосток-43 В. Р. Х. Ф. из п/б „Сулак“ всему экипажу», — говорилось в послании.

Записка датирована 20 июня 1969 года.

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