Пивные и ни одного метро. Как выглядят Барнаульские улицы в разных городах

На этих улицах барнаульцы почувствуют себя как дома. Как понять, что вы на месте? Вокруг — частные дома, железная дорога и почти нет людей. Но из этого правила есть и исключения. Прогуляйтесь по Барнаульским улицам в разных городах вместе с altapress.ru и узнайте, почему в Калининграде «нас» обходят стороной.

Барнаул и пустота

Короткая Барнаульская улица в Казани, где ничего нет. Ну, то есть совсем ничего. Больше похожа на какой-то технический съезд с Танкового кольца к улице Селекционной.

Но мы-то знаем, что при желании на этот пустой участок можно поставить торговый центр.

Барнаульская улица в Казани. Яндекс. Барнаульская улица в Казани. Яндекс.

Здесь на барнаульцев смотрят косо

А в Калининграде «Барнаульский» ТЦ уже есть! Выглядит он, правда… Зато сразу видно, что здание с историей.

Улица, как и в предыдущих случаях, довольно короткая. Зато в центре города. Как рассказал наш корреспондент Максим Стрелковский, калининградцы смотрят на «барнаульских» косо. Все дело в том, что на одноименной улице стоит местная наркология. Здесь есть даже зловещее выражение «заехать на Барнаульскую».

Помимо «нарко» можно найти и кожвендиспансер, а также салон лазерной эпиляции, кафе-кондитерскую, министерство регионального контроля, прокуратуру, коллегию адвокатов, областной центр спецсвязи и информации Федеральной службы охраны РФ. В общем, по делам тут есть куда пойти.

Пересекается улица с Ленинским проспектом, который в свою очередь уже выходит к Московскому.

ТЦ Барнаульский на Барнаульской улице в Калининграде. Яндекс. Барнаульская улица в Калининграде. Максим Стрелковский. Барнаульская улица в Калининграде. Максим Стрелковский. Барнаульская улица в Калининграде. Максим Стрелковский. Барнаульская улица в Калининграде. Максим Стрелковский. Барнаульская улица в Калининграде. Максим Стрелковский. Барнаульская улица в Калининграде. Максим Стрелковский.

Пивнушки и автомойки

В Саратове параллельно улице Барнаульской идут с одной стороны — трамвайные пути, с другой — железнодорожные. Она плавно «перетекает» в проспект Энтузиастов. Гуляя, вы увидите многоэтажные жилые дома, автомойки, СТО, отдел судебных приставов, магазин «Пивторг». В общем, все как дома.

Великолепная пятерка и кафе

В Улан-Удэ на Барнаульской можно заглянуть в кафе «Хэшэгтэн». Нет, не «Хэштэг». Не знаем, вкусно здесь или нет, но название действительно интересное, солидное. Как объясняют в интернете, хэшэгтэн — это элитное монгольское войско, вроде гвардии.

Кстати, здесь есть не только улица с «нашим» названием, но и россыпь переулков: Барнаульский, еще один Барнаульский, 3-й Барнаульский и 4-й Барнаульский.

Вдали за частными домами виднеется город, а за ним — горы. Красота и спокойствие.

Также в Улан-Удэ есть и Бийская улица — тоже в частном секторе, недалеко от реки Уда. Она оказалась поближе к центру города.

В городе со сложным названием

Анжеро-Судженск. Город с таким названием находится в Кемеровской области. Известен тем, что в нем можно пройтись по Барнаульской улице. Как обычно, среди частных домов.

Барнаульская улица в Анжеро-Судженске. Яндекс.

Среди лотосов

«Артема можно вывезти из Барнаула, а из Артема Барнаул — никогда», — решили жители города Артем в Приморском крае и назвали так одну из улиц. Находится недалеко от живописного озера с лотосами и градирнями.

Озеро Артем. Яндекс. Барнаульская улица в Артеме. Яндекс.

Улица-сад

Наконец-то у жителей Барнаульской появилась зеленая зона. Вся улица граничит в Тюмени с огромным Затюменским экопарком. Собственно, это все, что можно сказать о ней.

До проспекта Путина рукой подать

«Грозная» Барнаульская улица находится на окраине Грозного в районе с богатым названием «Шейх-Мансуровский». Начинается от Донбасской улицы с мечетью. «Нанизывает» на себя улицы с «городскими» названиями: Нальчикская, Липецкая, Кисловодская, Иркутская, Ижевская и другие. Стоит ли говорить, что это частный сектор?

Барнаульская улица в Грозном. Яндекс.

Постричься-полечиться

Новоалтайск — редкое исключение, где Барнаульская улица находится не в частном секторе, а в центре города. Тихое место с не слишком оживленным движением. По бокам стоят хрущевки с парикмахерскими, продуктовыми и стоматологией.

В тени ТЦ

Где искать Барнаульскую улицу, как не в Барнауле? Здесь частные дома скрываются в тени деревьев и малаховских торговых комплексов. Пересекается с Волгоградской. Рядом улицы с названиями других городов — Уральская, Новгородская, Омская, Одесская, Краснодарская, Симферопольская, Севастопольская. Под березками жители поставили песочницу и качели.

В других городах

Есть также Барнаульские улицы в глубине Волгограда, Перми, Челябинска, Алейска, Ярового, Камня-на-Оби, Омска, Черепаново, Тюменцево, Югры, Бердска (по-сути — продолжение Бердского шоссе).

Относительно далеко Барнаульская тянется в Горно-Алтайске. В окружении казахстанских названий затесалась улица в Севастополе — снова частный сектор. От моря так же далеко, как и нам с вами. Одна из самых длинных — в Хабаровске.

В Горно-Алтайске:

За рубежом на Барнаульскую улицу можно наткнуться в Казахстане: в Павлодаре и Риддере, а также городе-побратиме Усть-Каменогорске.

И это только те города и поселки, где у нас хватило терпения отыскать эти улицы. Но сколько их на самом деле — одному только Google Maps известно.