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Жизнь

Планетарный масштаб: крупнейшая с 2019 года магнитная буря пронеслась над Россией

Ученые зафиксировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба.

Солнце.
Солнце.
СС0

Она произошла 12 мая, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Уровень геомагнитных возмущений в максимуме бури достиг значения Kp=7 по 9-балльной шкале, следует из данных ученых.

Пик пришелся на период между 15:00 и 21:00 по московскому времени, пишет Lenta.ru.

При этом буря не принесла никаких заметных последствий: геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными и произошли на очень спокойном магнитном фоне.

Космический удар

Исследователи пришли к выводу, что Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар.

Группы риска

Магнитные бури опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

Как уберечься

Ученые пишут, что во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь, не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

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