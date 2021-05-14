Планетарный масштаб: крупнейшая с 2019 года магнитная буря пронеслась над Россией

Она произошла 12 мая, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.
Уровень геомагнитных возмущений в максимуме бури достиг значения Kp=7 по 9-балльной шкале, следует из данных ученых.
Пик пришелся на период между 15:00 и 21:00 по московскому времени, пишет Lenta.ru.
При этом буря не принесла никаких заметных последствий: геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными и произошли на очень спокойном магнитном фоне.
Космический удар
Исследователи пришли к выводу, что Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар.
Группы риска
Магнитные бури опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.
Как уберечься
Ученые пишут, что во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь, не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.