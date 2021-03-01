Плановая трехминутка ужаса. В Барнауле завоют сирены

Проверка пройдет с 10:40 до 10:43.
Прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут — это сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!». Он подается перед передачей основных сигналов или информации об угрозе или возникновении ЧС.
«Во время проведения проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций трехкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной и местной систем оповещения», — напоминают в управлении ГОЧС Барнаула.
Услышав сигнал, горожанам следует включить телевизоры на программу 1−10 канала или FM-радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России» (частота вещания в Барнауле — 103,4 МГц) и прослушать сообщение от ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Вечером 24 февраля барнаульцев напугали адские звуки на улице. Как позже выяснилось, на ТЭЦ-3 меняли состав работающего оборудования.