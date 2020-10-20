Плавание на тета-волнах. Как тысячи мастеров медитации решают проблемы барнаульцев

Тета-хилинг — это медитативная практика, в процессе которой человек настраивает свой мозг на определенную частоту — тета. Как утверждают практики, благодаря ей можно не только решить свои внутренние проблемы, но даже исцелиться от любых болезней. Altapress.ru пообщался с тета-практиками Барнаула и выяснил, почему тета-хилинг считают пвседонаукой, которая делает людей счастливыми.

Поймай частоту

Тета-хилинг — это не только техника медитации, но и полноценный зарегистрированный товарный знак, созданный интуитивным терапевтом Вианной Стайбл в 1995 году. В отличие от других распространенных практик (Access Bars, дзен, мандала) этот метод базируется на конкретной работе мозга.

Мозг человека работает в пяти частотных состояниях: Гамма-волны (больше 30 Гц) — гиперреактивность, характеризуется очень активной мыслительной деятельностью. Бета-волны (30−14 Гц) — бодрствование, обычная мыслительная деятельность человека во время работы. Альфа-волны (14−7 Гц) — расслабленность, состояние покоя. Тета-волны (7−4 Гц) — глубокая расслабленность, когда человек находится между сном и бодрствованием. Именно с ними и работают тета-хилеры. Дельта-волны (4−1 Гц) — глубокий сон.

Тета-практики считают, что клиент, находясь на частоте 7−4 Гц, получает возможность на подсознательном уровне переосмыслить свою жизнь и даже настроиться на исцеление.

Погружаются в тета-состояние с помощью медитации. Когда человек находится в нужном, «предсонном» состоянии, практик начинает поиск негативных чувств и убеждений, с которых и начались неприятности клиента. Затем мастер и посетитель рассматривают ситуацию, породившую проблемные установки, стараются извлечь из нее урок и заменяют старые взгляды на более позитивные. Происходит «перезагрузка» человека.

Сами клиенты описывают свое погружение в тета-волны как избавление от негативных эмоций и глубокую расслабленность.

Полина,

клиент:

Это работает как сила очищения. Было тепло на душе, а слезы лились не переставая. Тета-практик затрагивала глубинные страхи, мысли и чувства. Я испытывала абсолютный покой.

Расслабление. Открытые источники в Интернете

Эффект тета-хилинга почувствовала на себе и Оксана Новикова. Еще до того как практика стала известной, Оксане хотелось разобраться в своей жизни. Она работала в косметической фирме, хотя всегда хотела стать фотографом, но для этого ей не хватало смелости. Также она состояла в токсичных, нездоровых отношениях с партнером.

Однажды на сеанс тета-хилинга Оксану позвала подруга. Она только начинала обучаться практике и предложила Оксане стать ее клиентом. Девушка решила попробовать. «Во время сеанса я вдруг поняла, чего я действительно хочу. Это не только заниматься любимым делом, но и помогать людям», — рассказывает Оксана. Она ушла с нелюбимой работы, стала фотографом и сейчас одновременно развивается в новой для себя деятельности — тета-хилинге.

Гармония. Открытые источники в Интернете

Для самих практиков тета-хилинг является не только работой, но и стилем жизни.

Елена Дьяконова,

тета-практик:

В первую очередь, тета-хилинг —это образ жизни, и я не представляю себя без него. Он помогал мне в бизнесе, во время беременностей, в общении с моими детьми, в путешествиях, в реализациях своих желаний, в выстраивании гармоничных отношений с близкими и миром. Тета-хилинг —это инструмент, который помог мне осознать свои истинные способности и силу, а также научил пользоваться ими.

Каждый мастер имеет свой стиль работы с клиентом. Однако неизменным остается одно — воплотить желание, так называемый запрос человека в жизнь. «Он может быть из любой сферы: болезни, деньги, отношения, потеря близких и многое другое», — объясняет Елена Дьяконова.

Медитация. Открытые источники в Интернете

У мастеров бывают самые разные клиенты. У тета-практика Дарьи Лысиковой так сложилось, что к ней часто обращаются мужчины. Бизнес, деньги, отношения — вот стандартный «мужской» набор, который следует проработать мастеру. «Если честно, то мужские и женские проблемы мало чем отличаются, — признается Дарья. — Но при этом у них очень разная энергетика».

Сессия может длиться от 30 минут до двух часов. Тета-практики говорят, что она может пройти как лично, так и в дистанционном формате. Это связано с тем, что мастеру не всегда нужно поддерживать зрительный контакт с клиентом, потому что и у того, и у другого во время сеанса закрыты глаза. Так человек легче расслабляется и настраивается на необходимый ход работы.

Расслабление. Открытые источники в Интернете

Каждый практик сам устанавливает цены за свои услуги. Новички за сеанс берут 500 рублей. Посещение же профи, который работает с людьми не один год, может обойтись в 11 тыс. рублей за одну сессию.

Причем здесь эзотерика и кто такой Создатель

Примечательно, что тета-хилинг пользуется собственной философией. Практики считают, что во время сеанса «исцеления» клиент соединяется с некой духовной силой, названной Создателем всего сущего. Благодаря ему и запускается процесс изменения. Можно подумать, что здесь присутствует религиозный подтекст, однако, как утверждают тета-практики, это вовсе не так.

Дарья Лысикова,

тета-практик:

Тета-хиллинг никак не связан с религией, хотя в процессе мы употребляем такие термины, как Создатель или Творец. Это унифицированная форма для обращения, скорее собирательный образ некой высшей силы, к которой человек обращается за помощью.

Гармония. Открытые источники в Интернете

Некоторые посетители относят это к плюсу данной практики.

Денис Мелёхин,

клиент:

Меня очень удивило, что в тета-хилинге ни разу не упоминается ни одна из религий. Для меня это очень важно, так как по своей природе я агностик. То, что вся суть заключается в работе с энергетическими полями, я воспринял очень хорошо.

Так как тета-хилинг опирается на идею Создателя, многие люди склонны относить медитативную практику к эзотерике. По этой причине данный метод практики был признан псевдонаукой.

Полина,

клиент:

Я думаю, что эту практику можно сравнить с эзотерикой, потому что она имеет некоторое необъяснимое влияние на людей. Но тета-хилинг может познать абсолютно любой человек и применять его как для себя, так и в помощь людям. С эзотерикой все иначе, там успех зависит от того, есть у тебя дар или нет.

Руки. Открытые источники в Интернете

Как становятся тета-практиками

Так как эта медитативная практика — торговая марка, желающие стать практиками должны пройти специальные курсы и подписать контракт. Чтобы получить сертификат тета-хилера, достаточно пройти базовый курс.

Цены за курсы: базовый, продвинутый, глубинный курсы — от 20 до 25 тыс. рублей; интуитивная анатомия — от 78 до 88 тыс. рублей; изобилие — от 7 до 10 тыс. рублей.

Тета-хилинг в Барнауле очень популярен. Одним из первых практиков была Елена Дьяконова. Она работает с подростками и беременными девушками, за помощью к ней обращаются бизнесмены, известные люди города решают с Еленой семейные вопросы.

Чтобы добиться такого успеха, ей пришлось оставить собственный бизнес по ведению сети кафе. «Однажды утром я проснулась и поняла, что ни за какие деньги больше не вернусь в свой бизнес», — говорит девушка. До этого она уже посещала сеансы тета-практиков в качестве клиента. На тот момент ее интересовал вопрос собственной беременности. Уже на 8-м месяце Елена прошла курсы обучения и начала помогать людям.

Первые полгода она работала только с близкими. Затем на сеанс попала знакомая, которая порекомендовала начинающего тета-практика своей подруге, а та своей. И так люди начали стекаться к Елене со всего города. Самое большое количество проведенных сессий за день — 8.

Елена Дьяконова,

тета-практик:

Люди рекомендовали меня, я работала с целыми семьями и родами. Сначала я приезжала домой к клиентам и проводила сессии. Далее начала проводить их онлайн, потом открыла свой офис. При этом я всегда чувствовала огромный прилив энергии и подъем сил благодаря пониманию, что эти сессии меняют не только людей, но и меня.

Когда записи на сеансы были расписаны на два месяца вперед, Елена решила стать инструктором для других тета-практиков. На первый урок пришло всего 6 человек, но в памяти девушки они остались потрясающей группой. Сейчас на обучение записываются от 50 человек.

Наставником Елена работает 3 года и уже выпустила более тысячи мастеров.

Как и в любой работе, в тета-хилинге тоже есть свои трудности. Чаще всего практики сталкиваются с нежеланием людей сотрудничать.

Елена Дьяконова,

тета-практик:

Единственная сложность, с которой я долго не могла смириться, — это то, что некоторые люди не готовы принимать исцеление. Они создают для себя множество барьеров и препятствий. Сложно, когда понимаешь, что можешь помочь людям за одну сессию, а они не принимают этого лишь потому, что привыкли так жить.

Не одна Елена попадала в подобную ситуацию. Недовольные клиенты были в практике и у других мастеров.

Оксана Новикова,

тета-практик:

Когда я только начинала работать, старалась помочь всем людям подряд. Я тогда еще не понимала, что не все готовы идти на контакт. Я пыталась провести сеанс для своего друга, но, несмотря на то, что я старалась настроить его на положительные эмоции, он не поддавался мне во время практики. После этого я стала работать только с теми, кому это действительно нужно.

Несогласие. Открытые источники в Интернете

Возможно ли исцеление

Название «тета-хилинг» было выбрано для этой практики неслучайно. Healing — в переводе с английского означает «исцеление». Данная техника обещает своим клиентам вернуть не только душевное здоровье, но и физическое и даже побороть давние болезни. Елена Дьяконова рассказывает, что в ее практике были случаи, когда люди избавлялись от алкогольной зависимости, выздоравливали после COVID-19 и заводили детей, несмотря на диагноз «бесплодие».

Однако психолог Анна Кислых советует не слишком надеяться на тета-метод и относиться к практике разумно.

Анна Кислых,

психолог:

Чудес, как известно, не бывает, как бы неприятно это ни звучало. Если более рационально и объективно подойти к вопросу, то все же большая роль в данной работе отводится самовнушению и собственному настрою человека на исцеление, облегчение и улучшение состояния. А от позитивного настроя зависит немало. Возможно, здесь имеет место эффект плацебо. За счет этого самоисцеление и будет возможным.

Психолог. Открытые источники в Интернете

Благодаря тому, что во время сеанса идет воздействие на тело, эмоции и мысли, происходит успокоение нервной системы, повышается самоконтроль, клиент освобождается от негативных чувств. «Медитациями стоит заниматься с умом, не бросаться в омут с головой и не пытаться сразу все постигнуть», — советует Анна Кислых.

Даруемое спокойствие, решение давних проблем и быстрый результат — вот что сделало медитативные практики популярными.

Анна Кислых,

психолог:

Связана такая востребованность тета-хилинга с тем, что он производит мгновенное воздействие. Это как волшебная таблетка, после которой все проблемы должны разрешиться сами собой, и человеку делать ничего не надо, все решают за него.

Расслабление. Открытые источники в Интернете

Следует понимать, что техники медитации могут оказаться неэффективны в более тяжелых случаях. При психических травмах и расстройствах, таких как депрессия, следует обратиться за помощью к специалисту. «Работа психолога заключается в том, чтобы помогать человеку, обратившемуся за помощью, направлять его, поддерживать, а не делать все за него. Такая осознанная работа приводит к длительному качественному результату», — говорит Анна Кислых.

Сама Елена Дьяконова отмечает, что некоторым сеанс тета-хилинга действительно может помочь, но есть люди, исцеление которых возможно только с помощью врача.