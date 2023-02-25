Плавать по Речной: барнаульцы пожаловались на затопление талым снегом

Улицы Барнаула из-за неубранного с дорог снега превращаются в реки на фоне потепления последних дней. Горожане опасаются, что дальше их настигнет гололед, пожаловались они в сообществе Barnaul 22.

В частности жители ул. Речная страдают весной: по их словам, талые воды с ул. 5-я Западная, Чудненко и других стекают к ним.

По этой причине проваливается снег, образуются колеи и лужи, сложно пройти по улице, не намочив ноги. Автомобили не могут заехать в гаражи.

«Проезд по улице невозможен, спецслужбам в случае экстренных ситуаций будет невозможно попасть на улицу для помощи. Сегодня одновременно застряло три автомобиля», — рассказывает подписчик сообщества.

Таяние снега. Гололед. Фотографии подписчика Barnaul 22

По словам барнаульца, при наступлении холодов все реки превращаются в гололед. По нему также крайне затруднительно пройти: велик риск упасть и получить серьезные травмы. Машины на гололеде буксуют и не могут выехать из обледенелой колеи.

«В доказательство прикладываю фото прошлого года с аналогичной ситуацией. В ДЭУ и администрации Октябрьского района разводят руками, говорят, что наша улица не включена в муниципальное задание, решайте сами свои проблемы», — делится горожанин.

Жители хотят, чтобы в ситуации разобрались и чтобы им помогали в расчистке снега в период таяния и снегопадов.

Ранее трассу Рубцовск-Волчиха закрыли из-за сильного гололеда — там уже случилось первое массовое ДТП.