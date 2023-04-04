Плитка в барнаульском парке не прошла испытание весной

Комиссия начала послезимнюю проверку благоустроенных по нацпроекту территорий, сообщают в мэрии Барнаула.

Одна из таких проверок прошла в парке «Юбилейный». В прошлом году здесь был первый этап благоустройства.

В итоге специалисты обнаружили, что в одной из проходных зон просело плиточное покрытие.

Талые воды промыли основание из щебня и песка, объяснили в комиссии. Там также пообещали, что подрядчик устранит повреждение в рамках гарантии, когда наступит благоприятная погода.

Других недочетов в парке не увидели. В течение апреля комиссия обследует и другие зеленые зоны, обустроенные в 2021 и 2022 году.

Ранее стало известно, когда в этом году начнутся работы в барнаульских парках. В «Изумрудном» подрядчик начнет работы уже в конце апреля, «Центральным» займутся летом, а в «Юбилейном» к ремонту приступят сразу после полного таяния снега.