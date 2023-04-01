Стало известно, когда начнут обустраивать три парка в Барнауле

В «Изумрудном» подрядчик начнет работы уже в конце апреля. Там построят амфитеатр, обновят входную группу, сделают новое освещение и обустроят пешеходные дорожки. Не обойдется и без новой парковки.
«Центральным» займутся летом. При этом парк будет продолжать работать — создание новых зон отдыха и велопарковок не воспрепятствует посещению культурного объекта барнаульцами.
Ремонт затронет асфальтовое покрытие пешеходных зон и фонтана, но дирекция парка обсудит с подрядчиком план, чтобы перекрывать только некоторые участки.
В «Юбилейном» к ремонту приступят сразу после полного таяния снега. На территории парка планируют озеленение, сделать велодорожки, установить лавочки, урны, модульный туалет и видеонаблюдение.
На облагораживание всех трех парков выделили более 300 млн рублей из нацпроекта «Жилье и городская среда» и городской программы «Формирование современной среды».
Ранее altapress.ru рассказывал о подрядчиках и сроках работ.