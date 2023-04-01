1 апреля
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Жизнь

Стало известно, когда начнут обустраивать три парка в Барнауле

Сроки и план работ по обустройству «Центрального», «Юбилейного» и «Изумрудного» парков обсудили в городской администрации.

Проект по благоустройству парков.
Проект по благоустройству парков.
barnaul.org

В «Изумрудном» подрядчик начнет работы уже в конце апреля. Там построят амфитеатр, обновят входную группу, сделают новое освещение и обустроят пешеходные дорожки. Не обойдется и без новой парковки.

«Центральным» займутся летом. При этом парк будет продолжать работать — создание новых зон отдыха и велопарковок не воспрепятствует посещению культурного объекта барнаульцами.

Ремонт затронет асфальтовое покрытие пешеходных зон и фонтана, но дирекция парка обсудит с подрядчиком план, чтобы перекрывать только некоторые участки.

В «Юбилейном» к ремонту приступят сразу после полного таяния снега. На территории парка планируют озеленение, сделать велодорожки, установить лавочки, урны, модульный туалет и видеонаблюдение.

На облагораживание всех трех парков выделили более 300 млн рублей из нацпроекта «Жилье и городская среда» и городской программы «Формирование современной среды».

Ранее altapress.ru рассказывал о подрядчиках и сроках работ.

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