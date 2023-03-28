В Барнауле определили подрядчиков, которые благоустроят три городских парка

Подрядчики выполнят благоустройство в парках «Изумрудный», «Центральный» и «Юбилейный», сообщили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации подвели итоги аукциона на определение подрядчика для благоустройства парка «Изумрудный».

Эти работы выполнят специалисты компании «Виарум». Стоимость контракта составит более 117 млн рублей.

Согласно его условиям, до 15 августа 2023 года подрядчику необходимо будет обновить входные группы и ограждения вдоль парка, а также возвести амфитеатр.

Кроме того, здесь продолжат обустраивать пешеходные дорожки и освещение. В «Изумрудном» также обустроят новую парковку со стороны пр. Сибирского.

Работы по благоустройству в парках «Центральный» и «Юбилейный» выполнит компания «Рустрой». Их проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Контракт планируют заключить в ближайшее время. Общая стоимость работ на этих объектах составит более 235 млн рублей.

Проект по благоустройству парков. barnaul.org

В парке «Юбилейный» обустроят велосипедные и беговые дорожки, пешеходные связи, которые станут продолжением центральной аллеи, построенной в прошлом году.

Контракт предусматривает устройство велопарковки, установку лавочек, урн и модульного туалета. На территории высадят деревья и кусты, а также установят видеонаблюдение.

Проект по благоустройству парков. barnaul.org

В парке «Центральный» подрядчик заменит плиточное и асфальтовое покрытие, отремонтирует фонтан.

Также на территории рабочие оборудуют детскую игровую площадку, установят скамейки, качели, навесы, беседки и другую парковую мебель, обустроят велопарковки.

Проект предполагает озеленение территории, монтаж уличного освещения и камер видеонаблюдения.

Согласно условиям контракта, завершить все работы на объектах подрядчик должен до 31 декабря 2023 года.

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