В мэрии Барнаула показали эскизы благоустройства сквера на ул. Приречной

В администрации Барнаула прошло совещание по благоустройству сквера на ул. Приречной, рассказали в пресс-службе мэрии.

В сквере планируют обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамейки с урнами, а также систему видеонаблюдения и новое освещение.

Глава администрации Центрального района сообщил, что на благоустройство сквера направят 13,6 млн рублей.

Из них 6 млн рублей вкладывают предприниматели, остальные средства поступят из городского бюджета.

Он также добавил, что на территории будущего сквера уже снесли 15 аварийных кленов и провели субботники.

Проект разработали еще в феврале 2023 года, сейчас уже готов график выполнения работ.

Основные работы закончат к началу осени, а полное благоустройство завершат не позднее 15 октября.

Ранее на благоустройство Изумрудного парка в Барнауле выделили еще 117 млн рублей.