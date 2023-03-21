В мэрии Барнаула показали эскизы благоустройства сквера на ул. Приречной

В сквере планируют обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамейки с урнами, а также систему видеонаблюдения и новое освещение.
Глава администрации Центрального района сообщил, что на благоустройство сквера направят 13,6 млн рублей.
Из них 6 млн рублей вкладывают предприниматели, остальные средства поступят из городского бюджета.
Он также добавил, что на территории будущего сквера уже снесли 15 аварийных кленов и провели субботники.
Проект разработали еще в феврале 2023 года, сейчас уже готов график выполнения работ.
Основные работы закончат к началу осени, а полное благоустройство завершат не позднее 15 октября.
Ранее на благоустройство Изумрудного парка в Барнауле выделили еще 117 млн рублей.