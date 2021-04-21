Площадь Советов на время незаконного митинга закроют для борьбы с клещами

В столице Бурятии главную площадь города — она называется, как и в Барнауле, площадь Советов — перекроют 21 апреля на несколько часов, чтобы потравить клещей, сообщает « Байкал-Daily ».

Открытый доступ на площадь в Улан-Удэ ограничат с 17 до 21 часов. Официальная причина — подготовка к майским праздникам.

«Уборка и очистка территории, работы по уходу за зелеными насаждениями, а также акарацидная (противоклещевая) обработка», — отмечает издание.

В комитете горхозяйства заверили, что все работы плановые — в рамках месячника чистоты и в связи с наступлением Дня Труда и Дня Победы.

«Механизированную уборку проведут вакуумно-подметальные машины, поэтому для горожан площадь будет временно закрыта. Также будут выполнять мероприятия по уходу за голубыми елями и газонами. После завершения работ будет проведена противоклещевая обработка открытых территорий», — разъяснили в администрации города.

В Барнауле, где локацией для незаконных акций тоже может стать площадь Советов, перекроют дороги и закроют магазины в центре города.