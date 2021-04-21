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Жизнь

Мэрия не исключает, что 21 апреля в Барнауле закроют магазины в центре и перекроют дороги

Во второй половине дня 21 апреля в центре Барнаула могут закрыть движение по пр. Ленина от ул. Молодежная до Пушкина из-за несогласованных публичных акций, предупредили в администрации города.

Полиция в Барнауле
Полиция в Барнауле
Анна Зайкова, altapress.ru

Также могут закрыть магазины и предприятия общественного питания в районе пл. Советов.

«Эти меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах», — информируют городские власти.

В мэрии принесли извинения за возможные неудобства и призвали барнаульцев не участвовать в незаконных акциях.

Ранее в полиции предупредили, что любые агрессивные действия митингующих и попытки спровоцировать столкновения будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться.

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