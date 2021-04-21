Мэрия не исключает, что 21 апреля в Барнауле закроют магазины в центре и перекроют дороги

Также могут закрыть магазины и предприятия общественного питания в районе пл. Советов.
«Эти меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах», — информируют городские власти.
В мэрии принесли извинения за возможные неудобства и призвали барнаульцев не участвовать в незаконных акциях.
Ранее в полиции предупредили, что любые агрессивные действия митингующих и попытки спровоцировать столкновения будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться.