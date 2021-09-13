«Пляшем и наслаждаемся»: бывший алтайский министр сыграл на пианино в столичной библиотеке

Он записал на видео, как играет на пианино «Березка».
«Кто-то ходит в библиотеку читать книжки, а мы в библиотеке Рудомино пляшем и наслаждаемся», — написал экс-министр.
«Талантливый человек-талантлив во всем!» — хвалят подписчики.
Ранее Костенко сетовал на дефицит общения с близкими людьми, но в целом первые недели его новой «жизненной ступеньки» пролетели незаметно в ярких впечатлениях, хлопотах и привыкании к новым бытовым обстоятельствам.
Напомним, покинувший в начале августа пост министра образования Максим Костенко стал директором Института цифровой дидактики.