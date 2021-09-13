«Пляшем и наслаждаемся»: бывший алтайский министр сыграл на пианино в столичной библиотеке

Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко поделился с подписчиками в Instagram своим досугом в библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомино в Москве.

Он записал на видео, как играет на пианино «Березка».

«Кто-то ходит в библиотеку читать книжки, а мы в библиотеке Рудомино пляшем и наслаждаемся», — написал экс-министр.

«Талантливый человек-талантлив во всем!» — хвалят подписчики.

Ранее Костенко сетовал на дефицит общения с близкими людьми, но в целом первые недели его новой «жизненной ступеньки» пролетели незаметно в ярких впечатлениях, хлопотах и привыкании к новым бытовым обстоятельствам.

Напомним, покинувший в начале августа пост министра образования Максим Костенко стал директором Института цифровой дидактики.