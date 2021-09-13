13 сентября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Пляшем и наслаждаемся»: бывший алтайский министр сыграл на пианино в столичной библиотеке

Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко поделился с подписчиками в Instagram своим досугом в библиотеке иностранной литературы им. М.И.Рудомино в Москве.

Максим Костенко.
Максим Костенко.
instagram.com/kostenko.maksim22

Он записал на видео, как играет на пианино «Березка».

«Кто-то ходит в библиотеку читать книжки, а мы в библиотеке Рудомино пляшем и наслаждаемся», — написал экс-министр.

«Талантливый человек-талантлив во всем!» — хвалят подписчики.

Ранее Костенко сетовал на дефицит общения с близкими людьми, но в целом первые недели его новой «жизненной ступеньки» пролетели незаметно в ярких впечатлениях, хлопотах и привыкании к новым бытовым обстоятельствам.

Напомним, покинувший в начале августа пост министра образования Максим Костенко стал директором Института цифровой дидактики.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость