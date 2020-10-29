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Жизнь

Пляжи получили массу запретов: нельзя брать животных, играть в воде и на песке, и даже купаться

Глава МЧС России Евгений Зиничев запретил россиянам приходить к водоемам с животными, а также играть в спортивные игры в неположенных местах, пишет «Парламентская газета».

Купальный сезон на городском пляже в Барнауле.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле.
barnaul.org

Соответствующий приказ, устанавливающий единые требования к обеспечению безопасности на пляжах, опубликовали на портале правовой информации.

«Посетителям запрещается брать с собой любых животных, за исключением собак-поводырей. Запрещено играть в спортивные игры в неположенных местах, а также „допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся“», — отмечает издание.

Нельзя купаться при поднятом на пляже красном флаге или черном. Также запретили заплывать за буйки, срывать и притапливать их.

Приказ устанавливает обязательные требования к владельцам пляжей. С 1 июля 2021 года их обяжут проводить обследование дна в границах заплыва.

«Они должны будут обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о чрезвычайных ситуациях», — поясняет издание.

Кроме того, с 2021 года в зонах купания не должно быть маломерных судов, за исключением спасательных. На пляжах детских лагерей лодка со спасателем должна находиться не далее 2 метров от границы зоны купания.

Ранее гендиректора самого большого алтайского аквапарка оштрафовали за работу в запрещенное время.

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