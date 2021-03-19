Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта -3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

По 112 человек в Алтайском крае заразились и вылечились от коронавируса за сутки

За сутки в Алтайском крае подтвердили 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 112 пациентов. Умерло 13 человек, сообщили 19 марта в опрештабе.

Медицина, больница.
Медицина, больница.
СС0

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 299 пациентов, 100 из них на ИВЛ.

Всего с коронавирусом в больницах лежат 1 314 человек и 403 пациента с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 45 855 человек. Выздоровели всего 40 981человек, умерло 2 557.

Новые случаи

  • Барнаул — 28,
  • Рубцовск — 13,
  • Бийск — 11,
  • Родинский район — 6,
  • Завьяловский район — 5,
  • Алейск, Павловский район — по 4 заболевших,
  • Калманский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Волчихинский, Заринский, Крутихинский, Кулундинский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Славгород, Благовещенский, Романовский, Тальменский район — по 1 заболевшему.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и разрешил сфере услуг работать ночью.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость