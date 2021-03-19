По 112 человек в Алтайском крае заразились и вылечились от коронавируса за сутки

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 299 пациентов, 100 из них на ИВЛ.
Всего с коронавирусом в больницах лежат 1 314 человек и 403 пациента с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 45 855 человек. Выздоровели всего 40 981человек, умерло 2 557.
Новые случаи
- Барнаул — 28,
- Рубцовск — 13,
- Бийск — 11,
- Родинский район — 6,
- Завьяловский район — 5,
- Алейск, Павловский район — по 4 заболевших,
- Калманский, Немецкий национальный, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Волчихинский, Заринский, Крутихинский, Кулундинский, Троицкий районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Славгород, Благовещенский, Романовский, Тальменский район — по 1 заболевшему.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и разрешил сфере услуг работать ночью.