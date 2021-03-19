По 112 человек в Алтайском крае заразились и вылечились от коронавируса за сутки

За сутки в Алтайском крае подтвердили 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 112 пациентов. Умерло 13 человек, сообщили 19 марта в опрештабе.

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 299 пациентов, 100 из них на ИВЛ.

Всего с коронавирусом в больницах лежат 1 314 человек и 403 пациента с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 45 855 человек. Выздоровели всего 40 981человек, умерло 2 557.

Новые случаи

Барнаул — 28,

Рубцовск — 13,

Бийск — 11,

Родинский район — 6,

Завьяловский район — 5,

Алейск , Павловский район — по 4 заболевших,

Павловский район — по 4 заболевших, Калманский , Немецкий национальный , Первомайский , Поспелихинский , Ребрихинский , Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,

Немецкий национальный Первомайский Поспелихинский Ребрихинский Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших, Белокуриха , Камень-на-Оби , Новоалтайск , Алтайский , Волчихинский , Заринский , Крутихинский , Кулундинский , Троицкий районы — по 2 заболевших,

Камень-на-Оби Новоалтайск Алтайский Волчихинский Заринский Крутихинский Кулундинский Троицкий районы — по 2 заболевших, Заринск , Славгород , Благовещенский , Романовский , Тальменский район — по 1 заболевшему.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и разрешил сфере услуг работать ночью.