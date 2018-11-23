По фото черепа реконструировали облик ведьмы, приговоренной к казни в 1704 году

В 1704 году под пытками 60-летняя шотландка Лилиас Эди призналась в своих сексуальных практиках с дьяволом и в колдовстве. Церковный суд признал ее виновной и приговорил к казни.

Однако до казни Лилиас не дожила — умерла в тюрьме. Через 313 лет судмедэксперты смогли реконструировать облик ведьмы.

Основой для реконструкции стало фото черепа 60-летней женщины — один и немногих сохранившихся черепов шотландских «ведьм» — так как не была сожжена на костре.

«С точки зрения современного человека, в истории Лилиас нет ничего, что могло бы говорить о ее принадлежности к ведьмам. Она, как и многие другие, оказалась жертвой ужасных обстоятельств. То есть у нас не было никаких причин, чтобы придать нашей 3D-реконструкции злое или зловещее выражение лица. Поэтому мы решили придать восстановленному облику естественный доброжелательный вид», — говорят судмедэксперты.

Погребена под камнями

При каких обстоятельствах Эди умерла в тюрьме — неизвестно. После смерти ее тело было погребено на берегу между границами приливов и отливов под большим и тяжелым камнем.

Камень историки трактуют, как защитную меру из страха современников перед тем, что ведьма может вернуться уже в форме злого привидения, пишет pics.ru.

Эксгумация

В XIX веке научное любопытство победило суеверные страхи, и местные историки эксгумировали останки Лилиас Эди.

После этого ее череп попал в музей университета Святого Андреаса, где его почти 100 лет назад сфотографировали.

Сегодня череп считается пропавшим, но в Национальной библиотеке Шотландии сохранились его фото, по которым и была сделана реконструкция.