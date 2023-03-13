В Бийском районе в первые за долгие годы ремонтируют школу в селе Шебалино

Свыше 160 миллионов рублей на капитальный ремонт средней школы в селе Шебалино получил Бийский район в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализацию которой инициировала «Единая Россия». Капитальный ремонт школы рассчитан на 2022−2023 годы. Накануне алтайские единороссы проконтролировали ход работ.

В Шебалинской средней школе имени братьев Кравченко побывал депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов, заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат краевого Заксобрания Татьяна Ильюченко, глава Бийского района и секретарь местного отделения «Единой России» Денис Артемов, представители подрядной организации.

Трехэтажное здание средней школы в селе Шебалино было построено в 1964 году, ее первый капитальный ремонт начался 58 лет спустя — в апреле прошлого года.

Капремонт школы состоит из десяти этапов и должен завершиться не позднее 1 сентября 2023 года. Работы выполняются в соответствии с установленными сроками, уже пройдено восемь этапов. Практически завершены работы на втором и третьем этажах, на первом остается покраска, укладка плитки, лестничные площадки, марши. Я думаю, уже к лету мы начнем закупать оборудование для пищеблока, мебель, мультимедийные доски, проекторы, компьютеры. Деньги на это выделены отдельно, около 8 миллионов рублей. Сейчас ищем поставщиков, — рассказал директор школы Владимир Попов.

Прилегающую территорию благоустроят за счет краевых и местных средств.

Представители партии «Единая Россия» проконтролировали ход ремонта средней школы в селе Шебалино. Фото: редакция газеты «Моя земля». Представители партии «Единая Россия» проконтролировали ход ремонта средней школы в селе Шебалино. Фото: редакция газеты «Моя земля». Представители партии «Единая Россия» проконтролировали ход ремонта средней школы в селе Шебалино. Фото: редакция газеты «Моя земля». Представители партии «Единая Россия» проконтролировали ход ремонта средней школы в селе Шебалино. Фото: редакция газеты «Моя земля».

Ученики 5−11 классов Шебалинской средней школы пока учатся в соседнем селе Верх-Бехтемир, их туда возят на школьных автобусах. В здании детского сада занимаются ученики 3−4 классов. В приспособленном помещении рядом со своей школой учатся ученики 1−2 классов. Все дети обеспечены горячим питанием. Родители с пониманием относятся к временным трудностям, говорит Владимир Попов. Они принимают активное участие в капремонте, помогают определиться с дизайном внутренних помещений, следят за ходом работ. Живо интересуется происходящим и сельская общественность.

Все очень довольны и ждут новую школу, — сообщил директор.

Село Шебалино развивается, отметил Даниил Бессарабов. Здесь работают сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства.

Все это для детей, для наших жителей. Это то, что сегодня очень важно. Даже в непростые времена, когда бюджет формируется непросто, социально значимые обязательства государства по федеральным программам выполняются на 100%. Капитальный ремонт школ — это крайне важная задача, которую «Единая Россия» включила в народную программу партии и внимательно следит за ее выполнением, — подчеркнул депутат.

Всего в Алтайском крае в 2023 году будут капитально отремонтированы 27 школ: в 10 из них работы начались в прошлом году, 17 школ только вошли в программу. Например, в Барнауле уже с 1 марта начались ремонтные работы в лицее № 3, школе № 48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича и в Барнаульском кадетском корпусе.