По-летнему жаркие дни до +27 наступят в Алтайском крае к концу недели

К пятнице 28 апреля погода в Алтайском крае установится до +27 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр .

Погода в Алтайском крае и Барнауле 26 апреля

Уже 26 апреля температура ночью будет теплая — до плюс пяти градусов. Лишь местами до минус пяти и ветер с дождем.

Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

А вот днем температура в крае достигнет аж +22 градусов.

В Барнауле же чуть прохладнее — ночью до плюс двух, днем до плюс четырнадцати. Но уже достаточно, чтобы сменить гардероб на более легкий.

Днем может быть небольшой дождь, ветер западный, 6−11 м/c.

Море. Пляж СС0

Погода в Алтайском крае и Барнауле 27 апреля

Температура в крае начинает нарастать уже ночью — до плюс восьми градусов. Почва просохнет окончательно.

Днем уже можно будет закупаться мороженым — столбик термометра поднимется до +25 градусов.

Ветер юго-западный, 3−8 м/c, преимущественно без осадков.

В городе накал вновь поменьше — до +18 градусов. Преимущественно без осадков.

Дети на пляже. Дмитрий Кудрявцев

Погода в Алтайском крае и Барнауле 28 апреля

Настоящая жара наступит 28 апреля. Ночью в регионе от плюс семи до +12 градусов. Местами прохладнее — до плюс шести.

Днем — уже до +27 градусов, ветер юго-западный, местами порывы до 18 м/с. Преимущественно без осадков.

Жара наступит и в Барнауле — ночью от плюс девяти до +11. Днем — до +24 и ни капли дождя.

Ветер теплый, юго-западный, 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.