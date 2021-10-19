Путин предложить выплачивать по миллиону рублей за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Владимир Путин предложил выплачивать семьям по миллиону рублей за третьего или последующего ребенка. Относится инициатива к жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО), передает РИА «Новости».

По поручению президента, вопрос о предоставлении денег правительство рассмотрит до 1 ноября. Отмечается, что суммы смогут получать семьи, зарегистрировавшие детей в ЗАГС-ах в ДФО.

Потратить средства можно на покупку жилья в регионе или оплату расходов на строительство — ответственным за доклад назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, добавляет издание, Путин поручил министрам сформировать источники финансирования государственных медицинских учреждений и их структурных подразделений.

Предлагается выделить из федерального бюджета дополнительные суммы, чтобы погасить кредиторскую задолженность больниц в ДФО.