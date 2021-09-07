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Жизнь

По наследству и уходу. На какие доплаты за родственников могут рассчитывать российские пенсионеры

«Пенсионер имеет право на повышение выплаты, если у него есть иждивенцы», — сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Евгения Биезбардиса. Рассказываем, каков размер у дополнительной суммы и кто может ее получить.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0
1 Кому положены повышенные начисления?

В материальное обеспечение могут входить выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты (в том числе дополнительные), начисление по правопреемству и наследству.

По словам Биезбардиса, на увеличение выплаты (по уходу) имеют право пенсионеры, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки.

2 Какой размер у допвыплат?

С 1 февраля 2021 года предусмотрено начисление в 1,75 тыс. рублей пенсионерам, у которых погибли родственники, во время военных действий или при исполнении служебных обязанностей пропали без вести члены семьи.

Деньги.
Деньги.
pixabay.com.

«Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ», — цитирует издание эксперта.

Кроме того, на ежемесячные выплаты могут рассчитывать те, чьих родственников провозгласили Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами ордена Славы.

3 Куда обратиться, чтобы получать пособие?

Для получения денег нужно подать документы в Пенсионный фонд или МФЦ.

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