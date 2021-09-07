По наследству и уходу. На какие доплаты за родственников могут рассчитывать российские пенсионеры

В материальное обеспечение могут входить выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты (в том числе дополнительные), начисление по правопреемству и наследству.
По словам Биезбардиса, на увеличение выплаты (по уходу) имеют право пенсионеры, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки.
С 1 февраля 2021 года предусмотрено начисление в 1,75 тыс. рублей пенсионерам, у которых погибли родственники, во время военных действий или при исполнении служебных обязанностей пропали без вести члены семьи.
«Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ», — цитирует издание эксперта.
Кроме того, на ежемесячные выплаты могут рассчитывать те, чьих родственников провозгласили Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, полными кавалерами ордена Славы.
Для получения денег нужно подать документы в Пенсионный фонд или МФЦ.