По наследству и уходу. На какие доплаты за родственников могут рассчитывать российские пенсионеры

1 Кому положены повышенные начисления?

В материальное обеспечение могут входить выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты (в том числе дополнительные), начисление по правопреемству и наследству.

По словам Биезбардиса, на увеличение выплаты (по уходу) имеют право пенсионеры, у которых на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сестры, внуки, бабушки и дедушки.