По ошибке мужчине выплатили 367 зарплат, а он отказался их возвращать

Житель Венгрии не прошел испытательный срок и был уволен. Мужчине должны были выплатить 92,5 тыс. форинтов - 24,5 тыс. рублей, по ошибки компания перевела ему 92,5 тыс., евро - 9,5 млн рублей.

Сотрудник предоставил австрийский банковский счет, и зарплату должны были выплатить в евро. Вместо конвертации форинтов в евро сотруднику перевели всю сумму в евро.

Компания сразу поняла, что случилась ошибка и попросила мужчину вернуть деньги. Тот сказал, что у него больше нет доступа к австрийскому счету.

Выяснилось, что он снял 15,5 тыс. евро - 1,6 млн рублей наличными через банкомат и перевел на другой счет.

Компания смогла заморозить австрийский счет сотрудника и перевести часть средств обратно. Но они надеются вернуть всю сумму.

Мужчине грозит крупный штраф, сообщает Lenta.ru.

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