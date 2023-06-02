Деньги все-таки пахнут. Сибирские муниципалитеты отстояли в суде право не платить за уборку несакционированных свалок

Конституционный суд России решил , что муниципальные власти городов и районов страны не должны платить за уборку мусора на бесхозных землях, которые принадлежат государству. Теперь российские парламентарии должны будут внести в законодательство соответствующие изменения.

Кто должен убирать мусор на бесхозных территориях?

Споры по поводу ликвидации свалок на бесхозных территориях начались в 2020 году. Разногласия возникли между регоператором «Автотранспортное предприятие» и властями города Кодинска в Красноярском крае. Региональный оператор ТКО расчистил от мусора участок, находящийся на территории городского поселения, и потребовал за это 324 тыс. рублей. Муниципалитет платить отказался.

Суды согласились с тем, что муниципальные власти должны ликвидировать несанкционированную свалку, потому что у них есть полномочия на распоряжение государственными землями.

Аналогичный спор возник в Новосибирской области. Там, по мнению прокуратуры, администрация Новосибирского района не приняла должных мер по очистке территории села Боровое. В итоге, суды различных инстанций обязали местные власти ликвидировать несанкционированную свалку на участке, который относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Жуткую свалку устроили на ВДНХ в Барнауле. "Барнаул 22".

Однако, администрации муниципалитетов посчитали оплату уборки свалок незаконной. Местные власти отметили, что подобная работа не входит в планы по финансированию. Кроме того, по их словам, государство не выделяет им необходимых для этого материальных и финансовых средств, произвольно смешивая понятия «собственник земельного участка» и «лицо, уполномоченное на распоряжение земельным участком».

При этом закон о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс прямо запрещают муниципалитетам решать за счет местных бюджетов вопросы, которые относятся к компетенции органов госвласти. Это противоречит конституционному принципу самостоятельности МСУ и нарушает принцип единства публичной власти, настаивали заявители.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд посчитал, что на органы местного самоуправления обязанность по ликвидации таких свалок прямо не возложена. Кроме того, они при этом обладают небольшим объемом полномочий в этой сфере. Однако на практике именно они несут ответственность за содержание земель, расположенных в их пределах, даже если госсобственность на эти земли не разграничена, а земельные участки не закреплены за конкретным пользователем.

Суд, Фемида. unsplash.com.

При этом суд отметил, что задача по ликвидации несанкционированных свалок имеет общегосударственное значение, а потому в ее решении должны участвовать органы всех уровней власти.

«МСУ не могут и не должны нести всю полноту ответственности за ликвидацию таких свалок на участках, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, но принадлежащих государству, если собственник отходов (разместившее их лицо) не установлен», - говорится в сообщении Конституционного суда.

Суд счел, что наделение местных властей полномочиями в отношении таких земель и обязанность действовать от имени «государственного» собственника не означает полной ответственности за расчистку свалок - если только эти свалки не возникли вследствие умышленных действий муниципалов. Иначе это нарушало бы принцип самостоятельности местного самоуправления, а также нарушение принципа единства системы публичной власти и прав граждан на осуществление местного самоуправления и благоприятную окружающую среду, закрепленные в Конституции.

Конституция России. culture.ru.

В итоге суд встал на сторону заявителей. Судьи отметили, что перед ликвидацией свалок муниципалитеты должны получить деньги от региональных или федеральных властей, а самостоятельная очистка должна поощряться компенсацией.

Что изменится

Из-за решения Конституционного суда законодательство об уборке мусора в скором времени ждут изменения. Законодатели должны будут установить распределение и источники финансирования полномочий по расчистке нелегальных свалок.

На местные власти может быть возложена такая обязанность, но, принимая такое решение, суды должны определить объем необходимого финансирования из федерального или регионального бюджета. Если же муниципалитеты после решения Конституционного суда исполнят такие судебные решения и расчистят свалки полностью за свой счет, то они имеют право на возмещение расходов из федерального или регионального бюджета.

«Мусорный ветер»

В Алтайском крае периодически происходят скандалы, связанные с нелегальными свалками и выбросом мусора. Так, например, в Топчихе местные жители жаловались, что в селе часто жгут мусор, а ветер разносит отходы по округе. Такая же проблема существует в селах рядом с Камнем-на-Оби, например, в Столбово, а также в Волчихе и Ребрихе.

Вместо весенних цветов в этом году жители Краснощеково практически на каждом шагу встречали мусор - около жилых домов образовалась настоящая свалка.

Мусор в Топчихе. "Инцидент Барнаул"

Кроме того, о том, что их город превращается в свалку жаловались жители Рубцовска. Их возмущали стоящие у дорог переполненные мусорные контейнеры.

Также недавно стало известно, что полигон в Усть-Калманке перестал принимать мусор из Алейского района. Теперь на площадку будут возить только местные отходы.

Жалобы на мусор приходят из Барнаула. Так, местная жительница жаловалась на ситуацию на Булыгинском кладбище - по ее словам, туда привозят много мусора. Жители квартала "Матрешки" возмущались большим скоплением мусора в их дворах.

При этом алтайские депутаты продлили срок работы мусорных полигонов, работающих без специальных документов. Парламентарии решили продлить до 2026 года работу полигонов ТКО, которыми люди пользуются уже несколько лет подряд в Алтайском крае. В большинстве случаев, они не оформлены, как полагается федеральным законодательством.