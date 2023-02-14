Полигон в Алтайском крае перестал принимать мусор из Алейска

Местные жители заявляют, что даже для отходов только из Усть-Калманки на полигоне нет свободного места.
Минприроды региона уже обещали закрыть площадку с 17 января и убрать ее из списка мест для размещения мусора в крае. Все отходы планировали направлять в Рубцовск.
Позже закрытие передвинули на 1 февраля. Но и после этой даты мусоровозы выгружали отходы на Усть-Калманском полигоне.
В минприроды объяснили, что компания «Полигон-Сервис», которая занимается полигоном в Усть-Калманке, отозвала заявление о его исключении из списка действующих площадок для мусора.
Если полигон все-таки закроют, отходы будут везти на площадку возле Рубцовска.
В ведомстве также сообщили, что они продолжают поиск и привлечение инвесторов в сферу обращения с мусором.
Мусороперерабатывающие заводы в Алейской и Барнаульской зонах готовы построить две компании. Обе принадлежат одному человеку.
Сейчас в правительстве края рассматривают три соглашения о создании и использовании мест обработки и захоронения отходов в регионе.
Ранее на мусор продолжали жаловаться рубцовчане.