Полигон в Алтайском крае перестал принимать мусор из Алейска

Полигон в Усть-Калманке перестал принимать мусор из Алейского района. Теперь на площадку будут возить только местные отходы. Об этом сообщает « Толк ».

Местные жители заявляют, что даже для отходов только из Усть-Калманки на полигоне нет свободного места.

Минприроды региона уже обещали закрыть площадку с 17 января и убрать ее из списка мест для размещения мусора в крае. Все отходы планировали направлять в Рубцовск.

Позже закрытие передвинули на 1 февраля. Но и после этой даты мусоровозы выгружали отходы на Усть-Калманском полигоне.

В минприроды объяснили, что компания «Полигон-Сервис», которая занимается полигоном в Усть-Калманке, отозвала заявление о его исключении из списка действующих площадок для мусора.

Если полигон все-таки закроют, отходы будут везти на площадку возле Рубцовска.

В ведомстве также сообщили, что они продолжают поиск и привлечение инвесторов в сферу обращения с мусором.

Мусороперерабатывающие заводы в Алейской и Барнаульской зонах готовы построить две компании. Обе принадлежат одному человеку.

Сейчас в правительстве края рассматривают три соглашения о создании и использовании мест обработки и захоронения отходов в регионе.

Ранее на мусор продолжали жаловаться рубцовчане.