По «сокращенке»: как будет работать общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники

Так, 31 декабря 2019 года транспорт еще будет функционировать в штатном режиме согласно действующему расписанию.
Однако уже в первый день 2020 года работа пассажирского транспорта будет организована иначе.
1 января перевозки пассажиров будут осуществляться с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 60%.
2 и 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%.
Далее — с 3 по 8 января — перевозки будут осуществляться согласно действующему расписанию выходного дня.
Что касается доставки людей с ночной праздничной службы на Рождество, то она организуется городским электротранспортом следующим образом:
- Покровский кафедральный собор: в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до ст."Докучаево" и ст."Кордон", а также по специальному трамвайному маршруту «Покровский собор — ул. Анатолия — пр-кт Красноармейский — пл."Свободы» — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — ул. Попова — ст."Докучаево";
- Свято-Никольская церковь: в 01.45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6;
- Александро-Невский собор: в 01.15 час. по трамвайным маршрутам № 8, 9.