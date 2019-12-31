По «сокращенке»: как будет работать общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники

Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники будет работать по специальному расписанию, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, 31 декабря 2019 года транспорт еще будет функционировать в штатном режиме согласно действующему расписанию.

Однако уже в первый день 2020 года работа пассажирского транспорта будет организована иначе.

1 января перевозки пассажиров будут осуществляться с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 60%.

2 и 3 января транспорт будет ходить по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 30%.

Далее — с 3 по 8 января — перевозки будут осуществляться согласно действующему расписанию выходного дня.

Трамвай. Анна Зайкова.

Что касается доставки людей с ночной праздничной службы на Рождество, то она организуется городским электротранспортом следующим образом: