По 30 тыс. рублей за вакцинацию от ковида получат работники Бийского олеумного завода

Работники Бийского олеумного завода, прошедшие вакцинацию и ревакцинацию от ковида, получат от предприятия денежное вознаграждение, сообщает минпромэнерго Алтайского края.

Сотрудники завода, переболевшие ковидом не более 6 месяцев назад, получат по 30 тыс. рублей после вакцинации и получения сертификата.

«Данное решение принято для того, чтобы поощрить сотрудников, которые поддержали коллективную вакцинацию и не допустили срыва сроков контрактов предприятия», — рассказали в минпроме.

Кроме того, работникам после вакцинации предоставят официальный дополнительный день отдыха.

На сегодняшний день, как отметили в ведомстве, вакцинировались около 40% сотрудников предприятия.

Напомним, Бийский олеумный завод — филиал федерального предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова». Алтайский филиал включен в перечень системообразующих организаций России.

Ранее в Алтайском крае предложили ввести платную вакцинацию от коронавируса, чтобы ускорить темпы прививочной кампании.