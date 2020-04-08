По 5 тысяч рублей на ребенка. Путин подписал новый указ о выплатах семьям с детьми

Из документа следует, что дополнительные меры поддержки семей в виде ежемесячных выплат будут оказываться в апреле — июне 2020 года.
В указе разъясняется, что выплаты осуществляются лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.
Отдельно следует отметить, что ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет. При этом сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки.
Федеральному правительству, в свою очередь, поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данного документа.
Напомним, что ранее Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, призванных смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.