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Жизнь

По 5 тысяч рублей на ребенка. Путин подписал новый указ о выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми по 5 тысяч рублей на ребенка, передает ТАСС.

Владимир Путин и ребенок.
Владимир Путин и ребенок.
kremlin.ru

Из документа следует, что дополнительные меры поддержки семей в виде ежемесячных выплат будут оказываться в апреле — июне 2020 года.

В указе разъясняется, что выплаты осуществляются лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года.

Отдельно следует отметить, что ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет. При этом сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки.

Федеральному правительству, в свою очередь, поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данного документа.

Напомним, что ранее Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ряд экономических и социальных мер, призванных смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.

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