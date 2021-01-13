По уровню счастья россиян предложили оценивать нацпроекты

Вопросы «счастья» и «благополучия» обсудят 14 января на Гайдаровском форуме.
Дискуссия пройдет при участии гендиректора АНО «Национальные приоритеты» и главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Национальные проекты, как и национальные цели, сфокусированы на интересах конкретных людей. Они преимущественно нацелены на рост качества жизни, благополучия, удовлетворенности гражданами своей жизнью. В конечном итоге, для того, чтобы люди были более счастливы. Но благополучие и счастье каждая страна, каждая культура, каждая эпоха понимает по-разному», — отметили организаторы форума.
На мероприятии расскажут, как строится и на чем будет основываться счастье и благополучие в России в ближайшие годы.
Также эксперты обсудят текущие индикаторы, используемые государством, и ответят на вопрос: что еще нужно сделать, чтобы произошел реальный рост удовлетворенности жизнью и уровня счастья.
Ранее сообщали, что Барнаул стал третьим снизу в рейтинге городов по качеству жизни населения.