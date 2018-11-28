По выходным в Барнауле перестанут ходить трамваи № 8

В Барнауле с 1 декабря по выходным дням не будут ездить трамваи по маршруту № 8, сообщает МУП «Горэлектротранс».

В субботу и воскресенье пассажиры могут добраться до места назначения по маршруту отмененного электротранспорта на трамваях № 9 и 10.

Почему приняли решении об отмене маршрута на выходных, не сообщается.