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По выходным в Барнауле перестанут ходить трамваи № 8

В Барнауле с 1 декабря по выходным дням не будут ездить трамваи по маршруту № 8, сообщает МУП «Горэлектротранс».

Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Общественный транспорт зимой. Трамвай.
Настасья Коваленко

В субботу и воскресенье пассажиры могут добраться до места назначения по маршруту отмененного электротранспорта на трамваях № 9 и 10.

Почему приняли решении об отмене маршрута на выходных, не сообщается.

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