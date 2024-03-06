По югу до +5. Какая погода будет в Алтайском крае 6 марта

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: -7,-12 гр., в предгорных районах до -17 гр. Температура днем: 0,-5 гр., местами по югу до +5 гр.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами по юго-востоку порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -7,-9 гр. Температура днем: 0,-2 гр.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Ранее сообщалось, что мощные вспышки на Солнце уничтожат электросеть на нашей планете.
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