7 марта
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Жизнь

По югу плюсовая. Какая погода будет в Алтайском крае в праздничные дни

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду на праздничные дни.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

В Алтайском крае

8 марта, пятница:

  • В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -1,-6 гр., по югу до +4 гр.
  • Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

9 марта, суббота:

  • В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
  • Температура 0,+5 гр., по северу до -5 гр.
  • Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

10 марта, воскресенье:

  • Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления. На дорогах местами гололедица.
  • Температура +1,+6 гр., по югу до +11 гр.
  • Ветер юго-западный, 6-11 м/с, по югу местами порывы 15-20 м/с.
Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

В Барнауле

8 марта, пятница:

  • Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -2,-4 гр.
  • Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

9 марта, суббота:

  • В конце дня небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
  • Температура 0,+2 гр.
  • Ветер южный, 2-7 м/с.

10 марта, воскресенье:

  • Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.
  • Температура +4,+6 гр.
  • Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Ранее сообщалось, что после штиля на россиян обрушится магнитная буря.

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