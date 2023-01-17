Победить бедность можно только прогрессивной шкалой! Алтайские социалисты собирают подписи за увеличение налога для богатых

Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае объявило сбор подписей за изменение системы налогообложения в пользу введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Только кардинальным изменением фискальной политики можно, наконец, добиться сокращения колоссального разрыва между богатыми и бедными, уверены социалисты.

По распоряжению председателя Совета регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Терентьева, сбор подписей за введение прогрессивной шкалы налогообложения, начнется повсеместно во всех муниципалитетах края. Курировать акцию будут партийные ячейки на местах.

— Прогрессивная шкала налогообложения — это программное требование нашей партии, на котором мы настаиваем долгие годы, — комментирует Александр Терентьев. — Мы убеждены, что это единственный путь, который может восстановить социальную справедливость в обществе и разрушить существующий гигантский разрыв между богатыми и бедными. Тех, кто зарабатывает меньше миллиона рублей в год, нужно освободить от налогового бремени, а для самых богатых существенно поднять ставку, а не на 2%, как это сделало наше Правительство.

По мнению политика, те меры борьбы с бедностью, которые применяются властями в последние годы, уже показали свою недостаточность. Люди продолжают затягивать пояса и еле-еле сводить концы с концами, а олигархи богатеть.

— До тех пор, пока наше справедливое предложение об изменении плоской шкалы на прогрессивную, не будет услышано и применено, проблему бедности мы не решим, — уверен депутат Госдумы и призывает жителей Алтайского края, региона, который долгие годы занимает последние строчки по доходам населения, поддержать инициативу социалистов. Поддержать тот путь, который реально, а не в «нарисованных» статистами отчетах, изменит благосостояние наших жителей.