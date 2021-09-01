«Побег» из Ордена. Где могли побывать серп и молот, пока их не вернули на здание мэрии Барнаула

Буквы «Барнаул орденоносный» на днях установили на здании городской администрации. Но бдительные горожане заметили: Орден Октябрьской Революции, водруженный перед знаковой надписью, остался без серпа и молота. Советские символы все же появились на своем месте, но чуть позже. Где они были все это время? Altapress.ru провел собственное «расследование».

Серп и молот в руках у переселенца на Алтай.

Вариант 1. Дом под шпилем

Главный символ СССР могло притянуть к известному архитектурному символу краевой столицы.

Главный символ СССР на фасаде знакового здания Барнаула. altapress.ru.

Вариант 2. Нагорная часть Барнаула

От некоторых пожилых горожан, столкнувшихся с той или иной проблемой, нередко звучало: «При Советах такого не было». Символ СССР мог «услышать» призывы… собственников домов на Горе. Летом этого года компания «Регионстрой» объявила о своем желании «зайти» на эту территорию для комплексного освоения. Многие жители до сих пор в шоке — они не горят желанием расставаться со своими домами в пользу девелопера, даже за компенсацию.

Серп и молот в нагорной части Барнаула. altapress.ru.

Вариант 3. Парк «Изумрудный»

Зеленая зона стала для барнаульцев настоящей победой. За «Изумрудный» долго боролись. Сейчас он буквально расцвел. И теперь он считается примером единства неравнодушных горожан, общественников и власти.

Символы СССР в парке «Изумрудный». altapress.ru.

Вариант 4. В небе над краевой столицей

Этому городу нужен новый герой. А все новое, как говорится — это забытое старое.

Символ СССР в ночном небе над Барнаулом. altapress.ru.

Вариант 5. Памятник переселенцам на Алтай

Пословица гласит: что посеешь, то и пожнешь. И если первые переселенцы сеяли, преимущественно злаковые, то современные жители края нередко пожинают плоды капитализма.

Символы Советского Союза и «Сеятель». altapress.ru.

Вариант 6. Сибирская река Обь

Лето на излете. И пусть вода уже холодная, но почему бы не искупаться напоследок?

Серп и молот «купаются» в Оби. altapress.ru.

Напомним, что Орден Октябрьской Революции являлся в СССР вторым по значимости после Ордена Ленина. Знак отличия был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 31 октября 1967 года в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.