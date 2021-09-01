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Жизнь

«Побег» из Ордена. Где могли побывать серп и молот, пока их не вернули на здание мэрии Барнаула

Буквы «Барнаул орденоносный» на днях установили на здании городской администрации. Но бдительные горожане заметили: Орден Октябрьской Революции, водруженный перед знаковой надписью, остался без серпа и молота. Советские символы все же появились на своем месте, но чуть позже. Где они были все это время? Altapress.ru провел собственное «расследование».

Серп и молот в руках у переселенца на Алтай.
Серп и молот в руках у переселенца на Алтай.
altapress.ru.

Вариант 1. Дом под шпилем

Главный символ СССР могло притянуть к известному архитектурному символу краевой столицы.

Главный символ СССР на фасаде знакового здания Барнаула.
Главный символ СССР на фасаде знакового здания Барнаула.
altapress.ru.

Вариант 2. Нагорная часть Барнаула

От некоторых пожилых горожан, столкнувшихся с той или иной проблемой, нередко звучало: «При Советах такого не было». Символ СССР мог «услышать» призывы… собственников домов на Горе. Летом этого года компания «Регионстрой» объявила о своем желании «зайти» на эту территорию для комплексного освоения. Многие жители до сих пор в шоке — они не горят желанием расставаться со своими домами в пользу девелопера, даже за компенсацию.

Серп и молот в нагорной части Барнаула.
Серп и молот в нагорной части Барнаула.
altapress.ru.

Вариант 3. Парк «Изумрудный»

Зеленая зона стала для барнаульцев настоящей победой. За «Изумрудный» долго боролись. Сейчас он буквально расцвел. И теперь он считается примером единства неравнодушных горожан, общественников и власти.

Символы СССР в парке &quot;Изумрудный&quot;.
Символы СССР в парке «Изумрудный».
altapress.ru.

Вариант 4. В небе над краевой столицей

Этому городу нужен новый герой. А все новое, как говорится — это забытое старое.

Символ СССР в ночном небе над Барнаулом.
Символ СССР в ночном небе над Барнаулом.
altapress.ru.

Вариант 5. Памятник переселенцам на Алтай

Пословица гласит: что посеешь, то и пожнешь. И если первые переселенцы сеяли, преимущественно злаковые, то современные жители края нередко пожинают плоды капитализма.

Символы Советского Союза и &quot;Сеятель&quot;.
Символы Советского Союза и «Сеятель».
altapress.ru.

Вариант 6. Сибирская река Обь

Лето на излете. И пусть вода уже холодная, но почему бы не искупаться напоследок?

Серп и молот &quot;купаются&quot; в Оби.
Серп и молот «купаются» в Оби.
altapress.ru.

Напомним, что Орден Октябрьской Революции являлся в СССР вторым по значимости после Ордена Ленина. Знак отличия был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 31 октября 1967 года в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

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