Адвокаты Марии Мотузной рассказали, что ей может грозить за побег из России

Барнаульский адвокат Роман Ожмегов заявил altapress.ru , что Мария Мотузная свела на нет всю его работу по ее делу, сбежав из России на Украину. Юрист уверен, что правоохранители обязательно воспользуются этим фактом. Екатеринбургский защитник Мотузной Алексей Бушмаков настроен более оптимистично: он считает, что девушке ничего не грозит.

Роман Ожмегов,

барнаульский адвокат:

Я давно знал, что она хочет уехать из страны, прощупывает почву, варианты. Но когда появилась возможность отбиться, я сказал ей: «Давай тут действовать». И мы практически отбились! А она в самый последний момент нашла лазейку и приняла решение, не ставя меня в известность. Думаю, что у нее либо уже есть статус «политического беженца», либо будет в ближайшее время. Иначе ее могут выдворить по первому запросу Интерпола.

Адвокат сообщил, что отговаривал Марию лететь в Москву — затея с участием в конференции обвиняемых в экстремизме показалась ему сомнительной. В итоге, по сведениям защитника, девушка туда вообще не попала.

Адвокат Роман Ожмегов. altapress.ru

Роман Ожмегов,

барнаульский адвокат:

Я не понимаю ее поступка. Что ей движет — жажда свободы, денег? Желание реализовать свои амбиции на гребне популярности? Я кучу проблем нажил себе с этим делом. Меня сейчас могут подозревать в том, что я помог ей, хотя это не так. Мой телефон запросто уже может быть на прослушке. Мне она ничего не должна, но поступила, на мой взгляд, не по-человечески. В любом случае желаю ей удачи и всего самого наилучшего.

При этом дополнительное наказание за побег на Марию не «повесят». Нарушение подписки о невыезде грозит только изменением меры пресечения — проще говоря, девушку посадят в СИЗО, если она вернется в Россию до того, как снимут обвинения. Даже если этого не произойдет, факт побега может повлиять на решение прокуратуры — дело вряд ли прекратят по реабилитирующему основанию, считает Ожмегов.

Суд над Марией Мотузной. altapress.ru

Роман Ожмегов,

барнаульский адвокат:

То, за что мы боролись — доказывали, что у нее не было умысла на разжигание межнациональной розни и так далее — все это могут свести на нет. Ее могли оправдать вообще, а сейчас им все карты в руки. Ведь поправки к 282-й статье в силу пока не вступили.

Сейчас дело Мотузной находится в прокуратуре. Его должны передать в Следственный комитет для устранения всех противоречий. Если прокурор даст указание прекратить уголовное преследование, так и поступят. Если нет — Марию вызовут на допрос по повестке, а когда она не явится, объявят в розыск.

Мария Мотузная и адвокат Алексей Бушмаков. altapress.ru

Алексей Бушмаков,

представитель международной правозащитной группы «Агора»:

Срок привлечения по 148-й статье истек. Смысл привлекать ее по 282-й, если ее правонарушение фактически декриминализировано? Ну пожалуйста, пусть заочно судят, но приговор потом придется отменять. Зачем нагружать суд? Ну объявят в розыск, приостановят срок течения давности, потом поправки вступят в силу и все. Я думаю, что ей ничего не угрожает.

16 октября Мария Мотузная должна была вернуться в Барнаул из Москвы, где она участвовала в съемках для передачи на телеканале «Спас» и давала интервью другим федеральным СМИ. Вечером того же дня она написала в Twitter, что находится в Киеве. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути». Девушка считает украинскую столицу «безопасным местом», откуда можно уехать «хоть куда».