Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная покинула Россию

Жительница Барнаула Мария Мотузная, которую обвиняют в экстремизме из-за сохраненных картинок «ВКонтакте», покинула Россию. Девушка написала в своем аккаунте в Twitter, что она сейчас в Киеве. Эту информацию altapress.ru подтвердил ее уральский адвокат Алексей Бушмаков.

12 октября Мария отправилась в Москву, где дала интервью нескольким федеральным СМИ (в том числе телеканалу «Спас») и приняла участие в закрытой конференции обвиняемых в экстремизме. Она находится под подпиской о невыезде и разрешение на поездку запрашивала у суда. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути». Девушка считает Киев «безопасным местом», откуда можно уехать «хоть куда».

Барнаульский адвокат Мотузной Роман Ожмегов рассказал altapress.ru, что не в курсе ситуации. Екатеринбургский защитник девушки Алексей Бушмаков сказал, что не знает о причинах ее поступка, а его последствий «сложно спрогнозировать». Если Мария вернется до того, как ее дело прекратят, ее посадят в СИЗО за нарушение подписки о невыезде, считает адвокат.

Адвокат Алексей Бушмаков. altapress.ru

Твиты Марии Мотузной. twitter.com/la72la

Ранее дело Мотузной по статье об экстремизме вернули прокурору. По факту оскорбления чувств верующих (вторая статья, по которой обвиняли Марию) дело должны были прекратить, так как срок давности привлечения к ответственности заканчивался 15 октября.

По 282-й «экстремистской» статье дело могут прекратить из-за отсутствия состава преступления в связи с нововведениями Путина, либо «помариновать» его, пока не выйдет срок давности. Во втором случае Мария не будет иметь права на реабилитацию.

Бояться лишения свободы в России девушке уже не стоит, ей не грозит уголовное наказание: так считают оба ее адвоката. В худшем случае она может получить административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо до 100 часов обязательных работ.

Суд над Марией Мотузной. altapress.ru

В Москве пока находится другой обвиняемый в экстремизме барнаулец, Даниил Маркин. Перед поездкой судья просила его «вести себя достойно» и не участвовать в митингах и сомнительных телешоу. Как и Мария Мотузная, парень должен был принять участие в закрытой конференции своих «товарищей по статье». На ней также собирались присутствовать два других алтайских обвиняемых, Андрей Шашерин и Антон Ангел. Все они находятся под подпиской о невыезде.