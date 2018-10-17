Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная покинула Россию

12 октября Мария отправилась в Москву, где дала интервью нескольким федеральным СМИ (в том числе телеканалу «Спас») и приняла участие в закрытой конференции обвиняемых в экстремизме. Она находится под подпиской о невыезде и разрешение на поездку запрашивала у суда. Свой поступок она описала так: «Это не выбор, это начало нового пути». Девушка считает Киев «безопасным местом», откуда можно уехать «хоть куда».
Барнаульский адвокат Мотузной Роман Ожмегов рассказал altapress.ru, что не в курсе ситуации. Екатеринбургский защитник девушки Алексей Бушмаков сказал, что не знает о причинах ее поступка, а его последствий «сложно спрогнозировать». Если Мария вернется до того, как ее дело прекратят, ее посадят в СИЗО за нарушение подписки о невыезде, считает адвокат.
Ранее дело Мотузной по статье об экстремизме вернули прокурору. По факту оскорбления чувств верующих (вторая статья, по которой обвиняли Марию) дело должны были прекратить, так как срок давности привлечения к ответственности заканчивался 15 октября.
По 282-й «экстремистской» статье дело могут прекратить из-за отсутствия состава преступления в связи с нововведениями Путина, либо «помариновать» его, пока не выйдет срок давности. Во втором случае Мария не будет иметь права на реабилитацию.
Бояться лишения свободы в России девушке уже не стоит, ей не грозит уголовное наказание: так считают оба ее адвоката. В худшем случае она может получить административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей либо до 100 часов обязательных работ.
В Москве пока находится другой обвиняемый в экстремизме барнаулец, Даниил Маркин. Перед поездкой судья просила его «вести себя достойно» и не участвовать в митингах и сомнительных телешоу. Как и Мария Мотузная, парень должен был принять участие в закрытой конференции своих «товарищей по статье». На ней также собирались присутствовать два других алтайских обвиняемых, Андрей Шашерин и Антон Ангел. Все они находятся под подпиской о невыезде.