Обвиняемый в экстремизме барнаулец хочет добиться отставки алтайского омбудсмена

Недавно Борис Ларин высказался о многочисленных делах, связанных с репостами в социальных сетях. По словам омбудсмена, люди, которые размещают такие материалы, виноваты сами.

Вскоре Борис Ларин скорректировал свою позицию:

Во всех делах есть запросы следователей. И еще один момент: все подозреваемые и обвиняемые или на митинги ходили, или состояли в какой-нибудь партии, хотя бы в ЛДПР, все были чем-то недовольны, всех их можно назвать активными. На них обратили внимание и стали смотреть их аккаунты. Когда ты размещаешь публикацию, картину, ты не знаешь, экстремистская она или нет, — цитирует его слова издание.

Андрей Шашерин и Антон Ангел, которых обвиняют в экстремизме, поехали на прием к омбудсмену, чтобы показать материалы дела. Однако Бориса Ларина не было на месте.

Андрей Шашерин отметил, что уже пытался прийти на прием полтора месяца назад. Тогда он заявил, что уголовное дело возбудили незаконно и ему грозит помещение в стационар.

Они мне сказали: «Мы ничем здесь помочь не можем, у нас нет таких рычагов». Как я понял, они намекнули, что уголовкой не занимаются. И еще я понял: омбудсменом напрямую связаться не получится. Мы сейчас будем добиваться, чтобы он вообще со своей должности ушел, — сообщил Шашерин.

Altapress.ru писал, что дело на Шашерина возбудили из-за мемов про патриарха Кирилла и РПЦ. 5 марта к нему пришли с обыском бойцы СОБР; они, как рассказывал мужчина, угрожали ему тем, что он попадет в СИЗО, а затем получит реальный срок. Он подписал явку с повинной, от которой впоследствии отказался. Вскоре после обыска его внесли в список Росфинмониторинга.

Ленинский районный суд Барнаула направил Шашерина на экспертизу в психиатрическую больницу из-за того, что он «утаивал» свои переживания и в ходе процесса заявлял «нелепые ходатайства». Обвиняемый объяснил, что у него нет денег на адвоката.