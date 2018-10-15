Судья может вернуть дело обвиняемого в экстремизме барнаульца прокурору

15 октября состоялось заседание по делу 19-летнего Даниила Маркина, которого обвиняют в экстремизме. Судья Марина Молокоедова заявила, что если на стадии рассмотрения вступят в силу поправки к ст. 282 , она вернет все материалы прокурору.

В начале заседания судья спросила у присутствующих: «Ну что там, отменили 282-ю статью?» Адвокат Даниила сообщил, что 8 октября депутаты Госдумы должны были рассматривать поправки в первом чтении.

Выяснилось также, что экспертизу, которую сторона защиты требовала провести повторно, перенесли на ноябрь. По факту с середины августа никаких движений по делу Маркина нет.

Следующее заседание назначили на 4 декабря. Судья заявила: «Если до этого времени поправки внесут, я дело отзову. В этом случае встретимся пораньше, мы вам позвоним. Если это произойдет до начала экспертизы, то проводить ее не будем, зачем зря государственные деньги тратить».

Поскольку Даниил Маркин находится под подпиской о невыезде, он попросил суд отпустить его в Москву на закрытую конференцию с участием фигурантов дел по 282-й статье. Судья разрешила со словами: «Надеюсь, вы не будете участвовать в каком-нибудь митинге или телешоу Малахова? Ведите себя достойно, чтобы вас там никуда не забрали».

Закрытая конференция с участием фигурантов дел по 282-й статье «Не верь, не лайкай, не репости» пройдет в Москве 16 октября. На ней помимо Маркина будут присутствовать барнаульцы Мария Мотузная, Андрей Шашерин, заринчанин Антон Ангел, а также известный рэпер Птаха (Давид Нуриев) — он был осужден за экстремизм.

В чем обвиняют Даниила Маркина?

Даниила Маркина судят за сохранение нескольких мемов на странице «ВКонтакте», в том числе картинку с героем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, над головой которого нарисован нимб. Подпись на изображении гласит: «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».