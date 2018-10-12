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Алтайский суд отменил «психушку» для обвиняемого в экстремизме Ангела

Алтайский краевой суд отменил постановление о назначении психиатрической экспертизы в стационаре для жителя Заринска Антона Ангела. Об этом пишет telegram-канал «Барнаул.фм».

Антон Ангел.
Антон Ангел.
vk.com/antonangel

Заседание проходило в закрытом режиме — об этом сообщил на своей страничке сам Ангел. Он возмутился по этому поводу, а также из-за того, что его не оповестили повесткой о начале разбирательства.

14 сентября Антона Ангела задержали на проспекте Ленина в Барнауле и насильно увезли в психиатрическую больницу им. Эрдмана на Новосиликатный. Это было незаконно, так как постановление об экспертизе еще не вступило в законную силу. Кроме того, силовики заломили руки адвокату заринчанина Роману Ожмегову и вывели его из больницы, когда он приехал выручать своего подзащитного.

Суд над Марией Мотузной, Антон Ангел в центре (в белом).
Суд над Марией Мотузной, Антон Ангел в центре (в белом).
altapress.ru

Роман Ожмегов также защищает Марию Мотузную и Андрея Шашерина, обвиняемых в экстремизме. Он рассказывал СМИ, что ему угрожают правоохранители из-за того, что он занимается их делами. Однако после того, как дело Мотузной вернули прокурору, новых сообщений о противоправной деятельности от адвоката не поступало.

Антон Ангел стал фигурантом уголовного дела из-за постов о евреях. Правоохранители обнаружили на его страничке во «ВКонтакте» изображения, автором которых он не является и которые не занесены в федеральный список экстремистских материалов. Однако их совокупность с его высказываниями позволила экспертам-лингвистам сделать вывод о его враждебном отношении к еврейскому народу.

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