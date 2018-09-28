Адвокату Мотузной, Ангела и Шашерина угрожают уголовным делом

Адвоката Романа Ожмегова, который защищает троих барнаульцев, обвиняемых в экстремизме, вызывали на опрос в Следственный комитет. Там в неформальной беседе ему намекнули о возбуждении против него уголовного дела, сообщает ОВД-Инфо .

Роман Ожмегов подтвердил altapress.ru, что его вызывали к следователю. По его версии, это связано со случаем, когда его подзащитного Антона Ангела пытались поместить в психиатрическую больницу до вступления в силу решения суда. Тогда адвокат пытался воспрепятствовать этому, и, по словам Ожмегова, в ответ сотрудники полиции избили его и Ангела. После этого Ожмегов написал заявление в полицию о насильственных действиях в отношении себя, а также о том, что, по его мнению, Антона Ангела поместили в лечебницу незаконно.

«24 сентября меня вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений, но не по моему заявлению, а по заявлению и рапортам сотрудников полиции, — приводит слова адвоката ОВД-Инфо, — 26 сентября я приехал в Следственный комитет и спросил, в чем причина вызова. На это следователь ответил мне, что я избил сотрудников полиции».

Как утверждает Ожмегов, в неформальной беседе ему пояснили, что против него возбудят уголовное дело. Если это произойдет, его отстранят от дел об экстремизме, считает адвокат. Затем, по его словам, следователи пытались вручить ему повестку по делу Андрея Шашерина, заявив, что если он не откажется от дел своих доверителей, то у него будут проблемы.

Кроме того, адвокат сообщил, что ему дважды угрожали сотрудники Центра по противодействию экстремизму: приезжали на работу и заявляли, что у него будут «проблемы», если он не перестанет защищать троих обвиняемых в экстремизме из-за постов в соцсетях — жителей Алтайского края Марию Мотузную, Антона Ангела и Андрея Шашерина.

Кого в Алтайском крае судят за репосты

На данный момент четверых жителей Алтайского края судят за публикации в соцсетях. Антона Ангела за посты с «враждебным отношением к евреям», Данила Маркина за картинки с Джоном Сноу на религиозные темы, Андрея Шашерина за мем с патриархом Кириллом и Марию Мотузную — также за шутки про религию,