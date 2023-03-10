10 марта
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Жизнь

Побили рекорд. Шесть козлят родилось за одну ночь в барнаульском зоопарке

В семье коз в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» снова пополнение. Целых шесть козлят родилось за ночь 10 марта. Об этом они сообщили в соцсетях.

Пополнение в семьях коз
Пополнение в семьях коз
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Барнаульский зоопарк посетил очень щедрый аист и принес сразу шесть малышей в семью коз.

Ранее у нубийских коз появился сыночек с белыми длинными ушками 6 марта.

А через два дня родителями стали семья камерунских коз. У них родилась девочка. Ее окрас как раз противоположный — сама козочка белая, а вот ушки и щечки коричневые.

Малыши чувствуют себя хорошо и прячутся под боком у своих мам.

Ранее компания МейТан официально трудоустроила офисную бенгальскую кошку Уруми, которая живет в главном офисе.

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