Побили рекорд. Шесть козлят родилось за одну ночь в барнаульском зоопарке

В семье коз в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» снова пополнение. Целых шесть козлят родилось за ночь 10 марта. Об этом они сообщили в соцсетях .

Барнаульский зоопарк посетил очень щедрый аист и принес сразу шесть малышей в семью коз.

Ранее у нубийских коз появился сыночек с белыми длинными ушками 6 марта.

А через два дня родителями стали семья камерунских коз. У них родилась девочка. Ее окрас как раз противоположный — сама козочка белая, а вот ушки и щечки коричневые.

Малыши чувствуют себя хорошо и прячутся под боком у своих мам.

Ранее компания МейТан официально трудоустроила офисную бенгальскую кошку Уруми, которая живет в главном офисе.