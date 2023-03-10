Побили рекорд. Шесть козлят родилось за одну ночь в барнаульском зоопарке

Барнаульский зоопарк посетил очень щедрый аист и принес сразу шесть малышей в семью коз.
Ранее у нубийских коз появился сыночек с белыми длинными ушками 6 марта.
А через два дня родителями стали семья камерунских коз. У них родилась девочка. Ее окрас как раз противоположный — сама козочка белая, а вот ушки и щечки коричневые.
Малыши чувствуют себя хорошо и прячутся под боком у своих мам.
Ранее компания МейТан официально трудоустроила офисную бенгальскую кошку Уруми, которая живет в главном офисе.