Побывавший на Алтае Родион Газманов сделал прививку от COVID-19 и рассказал о побочных реакциях от вакцины

По словам артиста, он постоянно вакцинируется от гриппа. Как сообщает НТВ, перед прививкой от COVID-19 он проконсультировался с врачами.
«У меня очень много людей вокруг начали заболевать. И я понял, что снаряды ложатся к воронке все ближе и ближе. И я либо прививаюсь, либо заболеваю», — сказал Газманов-младший.
В качестве побочных реакций на вакцину он назвал озноб и ломоту в суставах. Кроме того, по его словам, болело место укола.
В данный момент Родион чувствует себя хорошо.
Напомним, что Газманов-младший в ноябре посетил Белокуриху, где стал гостем фестиваля детского кино «Хрустальные ключи».