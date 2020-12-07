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Жизнь

Побывавший на Алтае Родион Газманов сделал прививку от COVID-19 и рассказал о побочных реакциях от вакцины

Певец Родион Газманов, который не так давно побывал в Алтайском крае, сделал прививку от коронавируса и рассказал о побочных реакциях на вакцину.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0

По словам артиста, он постоянно вакцинируется от гриппа. Как сообщает НТВ, перед прививкой от COVID-19 он проконсультировался с врачами.

«У меня очень много людей вокруг начали заболевать. И я понял, что снаряды ложатся к воронке все ближе и ближе. И я либо прививаюсь, либо заболеваю», — сказал Газманов-младший.

В качестве побочных реакций на вакцину он назвал озноб и ломоту в суставах. Кроме того, по его словам, болело место укола.

В данный момент Родион чувствует себя хорошо.

Напомним, что Газманов-младший в ноябре посетил Белокуриху, где стал гостем фестиваля детского кино «Хрустальные ключи».

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