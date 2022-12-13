13 декабря
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Жизнь

Почему автобусы приходится долго ждать на остановке, рассказали барнаульцам

Почему барнаульцам приходится долго стоять на остановках в ожидании автобусов, рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев. Об этом сообщает «Толк».

Автобус №1 в Барнауле
Автобус №1 в Барнауле
fotobus.msk.ru

По словам Шеломенцева, перевозчики пока не могут побороть недовыпуск. Причина этого — отсутствие на маршрутах нужного количества общественного транспорта.

Дефицит транспорта наблюдается на проблемных и некоторых обычных маршрутах. В частности, это происходит из-за нехватки кадров.

«Мы запросили информацию в ГИБДД. Выяснилось, что число выданных водительских удостоверений с категорией D сегодня кратно сократилось по отношению к 2020 году», — сказал замглавы.

В 2022-м категорию D открыли 39 водителей (да года назад — 90. Желающих работать водителями автобуса меньше.

Не весь транспорт в исправном состоянии. Некоторые автобусы не выдержали сильные морозы в конце осени и начале зимы. Качество дизеля также осложнило обстановку.

Напомним, в Барнауле стоимость проезда увеличится до 30 рублей с 1 января 2023 года.

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