Почему автобусы приходится долго ждать на остановке, рассказали барнаульцам

По словам Шеломенцева, перевозчики пока не могут побороть недовыпуск. Причина этого — отсутствие на маршрутах нужного количества общественного транспорта.
Дефицит транспорта наблюдается на проблемных и некоторых обычных маршрутах. В частности, это происходит из-за нехватки кадров.
«Мы запросили информацию в ГИБДД. Выяснилось, что число выданных водительских удостоверений с категорией D сегодня кратно сократилось по отношению к 2020 году», — сказал замглавы.
В 2022-м категорию D открыли 39 водителей (да года назад — 90. Желающих работать водителями автобуса меньше.
Не весь транспорт в исправном состоянии. Некоторые автобусы не выдержали сильные морозы в конце осени и начале зимы. Качество дизеля также осложнило обстановку.
Напомним, в Барнауле стоимость проезда увеличится до 30 рублей с 1 января 2023 года.
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