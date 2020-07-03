Почему города Алтая не получили звание «Город трудовой доблести»

Жители Алтайского края во время общероссийского голосования, которое началось 25 июня, могли не только выразить свое мнение по изменениям в Конституцию, но и отдать голос за присвоение Барнаулу, Бийску, Новоалтайску или Рубцовску звание «Город трудовой доблести». В итоге звания удостоились два десятка городов, но вышеперечисленных среди них нет. Рассказываем, почему города Алтайского края не получили одобрение президента на присвоение почетного звания.

В марте Владимир Путин подписал закон, который к существующим почетным званиям добавил «Город трудовой доблести». На него претендовали более двух десятков городов России. Основаниями присвоения звания являлись награды жителей и предприятий, которые проявили трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, а также голосование населения.

Выразить свое мнение в период с 25 июня по 1 июля могли граждане от 14 лет. Для подсчета голосов общественной комиссии отводилось три дня, после чего администрация города должна была направить ходатайство о присвоении городу почетного звания в АКЗС и губернатору Алтайского края. Уже после этого документы предполагалось направить в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет «Победа».

Как сообщает RT, 2 июля Владимир Путин провел заседание оргкомитета. Президент сообщил: «Ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почётные звания „Город трудовой доблести“ сразу 20 городам».

Но городов Алтайского края среди них не оказалось. По его словам, «аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона».

Конструкция «Барнаул — город орденоносный». vk.com/barneos22

Почетного звания удостоились следующие города России: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Нижний Тагил, Пермь, Казань, Саратов, Омск, Новокузнецк, Новосибирск, Иркутск, Ярославль, Уфа, Магнитогорск, Ижевск, Томск, Ульяновск, Иваново, Боровичи. Все необходимые документы президент обещал подписать в ближайшее время.

Владимир Путин также отметил, что предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного Комитета обороны за бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

А многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей представленных городов документально подтверждены.