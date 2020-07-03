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Жизнь

Почему города Алтая не получили звание «Город трудовой доблести»

Жители Алтайского края во время общероссийского голосования, которое началось 25 июня, могли не только выразить свое мнение по изменениям в Конституцию, но и отдать голос за присвоение Барнаулу, Бийску, Новоалтайску или Рубцовску звание «Город трудовой доблести». В итоге звания удостоились два десятка городов, но вышеперечисленных среди них нет. Рассказываем, почему города Алтайского края не получили одобрение президента на присвоение почетного звания.

Один из главных символов города Барнаула.
Один из главных символов города Барнаула.
Михаил Хаустов

В марте Владимир Путин подписал закон, который к существующим почетным званиям добавил «Город трудовой доблести». На него претендовали более двух десятков городов России. Основаниями присвоения звания являлись награды жителей и предприятий, которые проявили трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, а также голосование населения.

Выразить свое мнение в период с 25 июня по 1 июля могли граждане от 14 лет. Для подсчета голосов общественной комиссии отводилось три дня, после чего администрация города должна была направить ходатайство о присвоении городу почетного звания в АКЗС и губернатору Алтайского края. Уже после этого документы предполагалось направить в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет «Победа».

Как сообщает RT, 2 июля Владимир Путин провел заседание оргкомитета. Президент сообщил: «Ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почётные звания „Город трудовой доблести“ сразу 20 городам».

Но городов Алтайского края среди них не оказалось. По его словам, «аргументы здесь очевидные и убедительные и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона».

Конструкция &quot;Барнаул - город орденоносный&quot;.
Конструкция «Барнаул — город орденоносный».
vk.com/barneos22

Почетного звания удостоились следующие города России: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Нижний Тагил, Пермь, Казань, Саратов, Омск, Новокузнецк, Новосибирск, Иркутск, Ярославль, Уфа, Магнитогорск, Ижевск, Томск, Ульяновск, Иваново, Боровичи. Все необходимые документы президент обещал подписать в ближайшее время.

Владимир Путин также отметил, что предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного Комитета обороны за бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

А многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей представленных городов документально подтверждены.

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