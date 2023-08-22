Почему "Лента" свернула часть своих магазинов в Сибири

Компания "Лента" за последние два месяца закрыла 8 своих магазинов в Новосибирске. Прежде всего сократили форматы "Мини".

В июне было 12 точек «Мини» и 25 супермаркетов. На сегодняшний день работают только семь «Мини Лент». Супермаркет закрылся лишь один.

Если посмотреть на последний отчет компании, то становится понятно, что закрываются магазины не только в Новосибирске.

Во второй половине 2023 года "Лента" закрыла 62 маленькие точки. Причина - не соответствуют критериям эффективности.

Отмечается, что при закрытии магазина "Лента" помогает трудоустроиться своим сотрудникам, сообщает NGS.

Напомним, что ранее "Лента" открывала в Барнауле мини-магазин в "расконсервированном здании". Первый такой магазин открыли в подмосковье.