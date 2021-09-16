«Лента» откроет в Барнауле мини-магазин в «расконсервированном здании»

Сеть гипермаркетов «Лента» откроет в Барнауле магазин нового формата, который расположится в недавно достроенном «заброшенном» здании, сообщает amic.ru .

Ранее сообщали, что «Лента» готовится открыть восьмой магазин в Барнауле — в ТЦ «Воскресенье» в районе Старого базара.

Оказалось, что до конца 2021 года в городе начнут работу сразу две новых точки, причем одна — в новом формате «мини».

Небольшой магазин откроют на улице Попова, 70а (между ТЦ «Малина» и управлением юстиции Алтайского края).

«Здание начали строить в конце 2017 года. Однако так и не было завершено и простояло законсервированным более трех лет. Лишь в сентябре 2021 года его достроили», — отмечает издание.

На фасаде уже разместили баннер о скором открытии «мини-Ленты».

Формат «у дома» питерская сеть начала развивать в начале 2021 года, и первый такой магазин открыли в апреле в Подмосковье.

В барнаульской точке сделают акцент на потребностях жителей близлежащих домов: особое внимание уделят выпечке, овощам, фруктам и товарам ежедневного спроса.

Ранее сообщали, что в Барнауле вместо популярного кафе «Ку-Ку» открыли продуктовый магазин «Пятерочка».