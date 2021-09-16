16 сентября 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

«Лента» откроет в Барнауле мини-магазин в «расконсервированном здании»

Сеть гипермаркетов «Лента» откроет в Барнауле магазин нового формата, который расположится в недавно достроенном «заброшенном» здании, сообщает amic.ru.

Гипермаркет "Лента".
Гипермаркет "Лента".
altapress.ru

Ранее сообщали, что «Лента» готовится открыть восьмой магазин в Барнауле — в ТЦ «Воскресенье» в районе Старого базара.

Оказалось, что до конца 2021 года в городе начнут работу сразу две новых точки, причем одна — в новом формате «мини».

Небольшой магазин откроют на улице Попова, 70а (между ТЦ «Малина» и управлением юстиции Алтайского края).

«Здание начали строить в конце 2017 года. Однако так и не было завершено и простояло законсервированным более трех лет. Лишь в сентябре 2021 года его достроили», — отмечает издание.

На фасаде уже разместили баннер о скором открытии «мини-Ленты».

Формат «у дома» питерская сеть начала развивать в начале 2021 года, и первый такой магазин открыли в апреле в Подмосковье.

В барнаульской точке сделают акцент на потребностях жителей близлежащих домов: особое внимание уделят выпечке, овощам, фруктам и товарам ежедневного спроса.

Ранее сообщали, что в Барнауле вместо популярного кафе «Ку-Ку» открыли продуктовый магазин «Пятерочка».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость